МС на обеде. Мясные приключения с шашлычной «Гранат» 

В таком небольшом городе, как Нижний Тагил, важность репутации сложно переоценить. Вот и журналисты АН «Между строк» подумали так же, когда кто-то в редакции в очередной раз положительно высказался о шашлычной «Гранат». Так вопрос с выбором нового заведения для нашей постоянной рубрики «МС на обеде» решился сам собой.

Шашлычная «Гранат» специализируется на мясных блюдах: шашлык, люля-кебаб, мясные закуски и гарниры к мясу. Меню весьма разнообразно для такого рода заведений, хоть и без изысков. У «Граната» две точки: на улицах Газетной и Садовой, также у заведения есть свой сайт и группа во «ВКонтакте», через которые можно сделать заказ. Имеется у шашлычной и доставка, которая, к слову, всегда будет платной.

Итак, заказ был сделан в точке по адресу Газетная, 97а, поскольку она находится в шаговой доступности от нашей редакции. Из-за платной доставки мы решили отправить своего человека за заказом. Блюда были приготовлены быстро и в срок, что очень порадовало.

Выбирая блюда, в этот раз журналисты АН «Между строк» были почти единодушны в своём решении: трое из четырёх едоков решили попробовать бизнес-ланч № 12 за 350 рублей. В него входили овощной суп с мясом, запечённый картофель, люля-кебаб из курицы, овощной салат с редькой и капустой, кусок лепёшки из тандыра и чай.

А вот редактор Павел Булатов отделился от коллектива и заказал себе тройную порцию шашлыка.

«О “Гранате” слышал не раз, в основном положительные отзывы. Сначала на пробу решил заказать шашлык куриный в лаваше с картофелем за 210 рублей. Получилась шаурма с большими кусками мяса внутри. Было немного необычно, но очень вкусно. Оказалось, что откусывать лаваш с сочным куском курятины гораздо приятней. В этот раз решил взять 300 граммов куриного шашлыка. Весов у нас нет, но порция была действительно большая. К мясу шли томатный соус и маринованный лук. Не скажу, что блюдо мне понравилось на 10 из 10. Мясо было прожаренное, но я люблю посуше, что называется well done, поэтому, наверно, при заказе нужно делать уточнение. Кроме этого придраться, собственно, и не к чему. Всё было готово быстро и в срок. Рекомендую, 7 из 10», — делится впечатлениями Павел.

Редактор Екатерина Баранова заказала бизнес-ланч и осталась им недовольна.

«С кафе “Гранат” я знакома давно. Заказывала здесь блюда на компанию из основного меню и всегда получала отличное мясо и овощи к нему. В этот раз взяла бизнес-ланч и осталась разочарованной. К люля-кебабу вопросов нет, он был прекрасен. А вот картошку, запечённую в мундире, повара пережгли. Кроме того, на самой картошке были “глазки”, а есть их не очень приятно. Можно было бы их почистить или не использовать картофель такого качества в блюде в принципе. Салат из капусты и редьки вообще оказался недоразумением: сухие, на вид прошлогодние овощи без заправки и соли… Есть невозможно. Бизнес-ланчи точно не конёк этого заведения, не рекомендую. Моя оценка — 6 из 10», — заявила Екатерина.

Журналист Максим Сорокин заказал тот же бизнес-ланч, но оценил его по-другому.

«Про “Гранат” я раньше не слышал, но коллеги хорошо о нём отзывались, поэтому я тоже решил попробовать. Понравилось, что блюда были приготовлены быстро и в срок, да и упаковка надёжная. В офис блюда приехали ещё горячими. Суп был вкусный, но не очень понравилась нарезка: куски мяса и овощей еле помещались в рот. Было ли так задумано по рецепту или таковы предпочтения повара — загадка для меня. Люля-кебаб и картофель также понравились, а вот кусочек лепёшки положили вчерашний, что немного испортило впечатление. Салат был средним: как дополнение к мясу неплох, но если есть только его, то совсем не радует. В целом это хорошая шашлычная, которую я посетил бы ещё раз. Моя оценка — 8 из 10», — поделился мнением Максим.

«Мясо и картофель понравились, соус тоже был неплохой. Супа поначалу казалось мало, но после того, как съел весь бизнес-ланч, понимаешь, что порции подобраны оптимально. В целом всё было вкусно, кроме салата. Какой-то он невнятный: то ли не хватило заправки, то ли ещё чего. Он показался сухим и безвкусным, немного испортил впечатление», — рассказал контент-менеджер Данил Николаев.

Оценка шашлычной «Гранат» от АН «Между строк» — 7 из 10. Заведение не хватает звёзд с неба, но предлагает клиентам вкусное мясо и адекватное обслуживание.

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