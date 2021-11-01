МС на обеде. Маленькие порции и обманчивые названия ресторана «Ем Сам» 

Часто сотрудники редакции АН «Между строк» не успевают приготовить себе обед, и в такие моменты выручает доставка. В этот раз мы решили протестировать доставку популярного в Нижнем Тагиле ресторана «Ем Сам» на улице Горошникова. Оправдал ли ресторан гастрономические ожидания журналистов, читайте в нашей постоянной рубрике #МСнаобеде.

Заказали свой обед журналисты заранее — в 11:00. В ресторане сообщили, что курьер приедет через два часа. Доставщик прибыл на три минуты позже, что не критично.

Еду привезли в материале, похожем на пенопласт. К сожалению, в Нижнем Тагиле такую упаковку нельзя сдать на переработку, поэтому нашей экоактивистке Екатерине Кукиной это совсем не понравилось.

Редактор Екатерина Баранова заказала болгарский крем-суп из печёных перцев с фетой из основного меню. И блюдо её приятно удивило.

«Решила попробовать этот суп, во-первых, потому, что я люблю болгарский перец, а во-вторых, потому, что на сайте ресторана было указано, что это новинка. Суп меня порадовал. Очень насыщенный, свежий вкус перца, внутри кусочки курицы и сыра фета. Порция не очень большая, но у меня был с собой салат “Оливье”, поэтому голодной я не осталась», — говорит Катя.

Контент-менеджер Данил Николаев впервые воспользовался доставкой «Ем Сама». Он заказал бизнес-ланч, состоящий из супа и основного блюда.

«Я выбрал пенне (макароны) с курицей гриль и суп-лапшу с домашней курицей. Обед мне обошёлся в 290 рублей. И пенне, и суп были вкусные, но порции достаточно маленькие», — поделился Данил.

Редактор Жанна Коробейникова тоже заказала бизнес-ланч в комбинации салат плюс основное блюдо за 290 рублей. Выбор пал на фунчозу с ветчиной и грибами муэр, а на горячее пенне с курицей гриль.

«Это был самый слабый обед из всех, что я пробовала в рамках нашей рубрики #МСнаобеде. Из всего обеда съедобной была лишь курица. Стойкое ощущение, что меня обманули красивыми названиями блюд и продуктов: паста пенне, грибы муэр… А на деле я поела что-то безвкусное, пустое, не доела, осталась голодной», — рассказала Жанна.

Макароны из своего бизнес-ланча Жанна отдала журналисту Екатерине Кукиной. Вегетарианке блюдо тоже не понравилось. Паста пенне на деле оказалась обычными слипшимися макаронами, внешний вид которых не вызывал положительных эмоций.

«Сначала я хотела заказать картофельный гратен с соусом тартар, но мне порция показалась на фото чересчур маленькой, поэтому я заказала жареный картофель с грибами, надеясь, что порция будет побольше. Но, увидев блюдо, мне захотелось плакать. 170 рублей за три ложки! У нас картошка, конечно, подорожала, но не настолько. Сама порция была холодная, пришлось разогревать. Картошка была невкусной, соус не спасал ситуацию», — жалуется Екатерина.

Другому редактору «Между строк», Павлу Булатову, повезло больше.

«Взял проверенное блюдо — гёдза (японские пельмешки). Невольно пришлось сравнивать его с аналогичным из “Своей компании”, и, увы, результат не в пользу “Ем Сама”. На вид пельмеши вроде большие, но начинки в них ровно половина от внутреннего пространства. Хотя надо признать, что по вкусу гёдза “Ем Сама” не сильно уступают своим собратьям из “Своей компании”. Соус в обоих случаях вкусный, поэтому большой разницы в этом компоненте нет. В целом я могу рекомендовать гёдза из “Ем Сама”, но только если планируете заказать в этом ресторане ещё что-нибудь», — рассказал Павел Булатов.

Наш вывод: с едой в ресторане «Ем Сам» вам может повезти, а может и нет. Цены в заведении, на наш субъективный взгляд, изрядно завышены, хотя попадаются блюда, за которые не жалко отдать несколько сотен рублей.

Оценка редакции популярному ресторану — 6 из 10.