МС на обеде. Кафе «Дуэт»: дёшево и сердито

Когда от голода урчит в животе, времени на эксперименты нет. Хорошо, что в центре города есть проверенное место, где можно относительно недорого и вкусно пообедать. Здесь вам не предложат фуа-гра и фондю франш-конте, но всегда найдётся порция обычной пюрешки с котлетой, омлета с ветчиной и какого-нибудь незамысловатого салата. Сегодня мы идём обедать в кафе «Дуэт» на Огаркова, 5.

Напоминаем, что наша рубрика #МСнаобеде — это не реклама, мы всегда отправляемся в заведения общепита инкогнито и высказываем максимально субъективное мнение.

Кафе-столовая «Дуэт» уже давно пользуется популярностью у работников близлежащих офисов. Не зря на Flamp.ru и 2ГИС средний рейтинг заведения выше 4,7 по пятибалльной шкале.

«Замечательная столовая с быстрым вежливым обслуживанием и домашней вкусной едой по хорошей цене. Столовая пользуется большой популярностью среди офисных работников и бюджетников, всегда есть клиенты. Ассортимент блюд большой, всегда на выбор есть три вида супов, большое разнообразие гарниров, вторые блюда, как мясные, так и рыбные, разнообразие салатов и выпечки. Считаю данное заведение идеальным для быстрого и вкусного полноценного обеда за приемлемую цену. В среднем на обед здесь я трачу 150–200 рублей», — говорит дизайнер Владимир Серов.

Каким-то чудесным образом, несмотря на популярность, в кафе практически никогда не бывает длинных очередей на раздаче или ситуации, когда все столики заняты. Что касается интерьера, то «Дуэт» отвечает всем советским ГОСТам: дёшево и сердито.

«Кафе “Дуэт” открыл для себя относительно недавно по совету коллег. Не могу сказать, что первое впечатление осталось положительным, но и серьёзных минусов не заметил. Больше всего триггерит “советская” обстановка с линией раздачи, где надо быстро что-то выбирать, а меню с ценами напечатано на бумажке и ознакомиться с ним часто не бывает времени. Я вроде бы набрал немного, а чек получился почти на 250 рублей. Понятно, что сам виноват, но осадок остался», — делится впечатлениями редактор Павел Булатов.

Для удобства посетителей еду можно взять навынос. Приобрести контейнеры можно тут же. Кстати, здесь очень неплохая выпечка.

«Езжу обедать в “Дуэт” уже около трёх лет и ни разу не пожалел. Очень добрый и отзывчивый персонал, не хамят никогда. Достаточно большие порции, что очень важно для меня. А если скажешь, что мало положили, — ещё добавят. Цены самые демократичные, а качество блюд можно, пожалуй, сравнить с домашней кухней. За что и уважаю это кафе», — говорит программист АН «Между строк» Андрей Банников.

Кафе «Дуэт» подойдёт тем, кто любит вкусно, сытно и недорого перекусить в обеденный перерыв без пафоса и неуклюжих официантов.

Наша оценка заведению — 9 из 10.