Общество

МС на обеде. Кафе «Дуэт»: дёшево и сердито

20.09.2021 14:28
МС на обеде. Кафе «Дуэт»: дёшево и сердито

Когда от голода урчит в животе, времени на эксперименты нет. Хорошо, что в центре города есть проверенное место, где можно относительно недорого и вкусно пообедать. Здесь вам не предложат фуа-гра и фондю франш-конте, но всегда найдётся порция обычной пюрешки с котлетой, омлета с ветчиной и какого-нибудь незамысловатого салата. Сегодня мы идём обедать в кафе «Дуэт» на Огаркова, 5.

Напоминаем, что наша рубрика #МСнаобеде — это не реклама, мы всегда отправляемся в заведения общепита инкогнито и высказываем максимально субъективное мнение.

Кафе-столовая «Дуэт» уже давно пользуется популярностью у работников близлежащих офисов. Не зря на Flamp.ru и 2ГИС средний рейтинг заведения выше 4,7 по пятибалльной шкале. 

«Замечательная столовая с быстрым вежливым обслуживанием и домашней вкусной едой по хорошей цене. Столовая пользуется большой популярностью среди офисных работников и бюджетников, всегда есть клиенты. Ассортимент блюд большой, всегда на выбор есть три вида супов, большое разнообразие гарниров, вторые блюда, как мясные, так и рыбные, разнообразие салатов и выпечки. Считаю данное заведение идеальным для быстрого и вкусного полноценного обеда за приемлемую цену. В среднем на обед здесь я трачу 150–200 рублей», говорит дизайнер Владимир Серов.

Каким-то чудесным образом, несмотря на популярность, в кафе практически никогда не бывает длинных очередей на раздаче или ситуации, когда все столики заняты. Что касается интерьера, то «Дуэт» отвечает всем советским ГОСТам: дёшево и сердито.

«Кафе “Дуэт” открыл для себя относительно недавно по совету коллег. Не могу сказать, что первое впечатление осталось положительным, но и серьёзных минусов не заметил. Больше всего триггерит “советская” обстановка с линией раздачи, где надо быстро что-то выбирать, а меню с ценами напечатано на бумажке и ознакомиться с ним часто не бывает времени. Я вроде бы набрал немного, а чек получился почти на 250 рублей. Понятно, что сам виноват, но осадок остался», делится впечатлениями редактор Павел Булатов.

Для удобства посетителей еду можно взять навынос. Приобрести контейнеры можно тут же. Кстати, здесь очень неплохая выпечка.

«Езжу обедать в “Дуэт” уже около трёх лет и ни разу не пожалел. Очень добрый и отзывчивый персонал, не хамят никогда. Достаточно большие порции, что очень важно для меня. А если скажешь, что мало положили, ещё добавят. Цены самые демократичные, а качество блюд можно, пожалуй, сравнить с домашней кухней. За что и уважаю это кафе», говорит программист АН «Между строк» Андрей Банников.

Кафе «Дуэт» подойдёт тем, кто любит вкусно, сытно и недорого перекусить в обеденный перерыв без пафоса и неуклюжих официантов.

Наша оценка заведению — 9 из 10.

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