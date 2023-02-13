МС на обеде. Изысканный обед для суровых металлургов в кафе ДК НТМК

Журналисты АН «Между строк» продолжают исследовать заведения общепита в Нижнем Тагиле. На этот раз мы решили протестировать кухню и сервис кафе Дворца культуры НТМК на улице Металлургов. Заведение пользуется спросом, в нём проводят свадебные и корпоративные банкеты, выпускные балы и юбилейные торжества. Вместительность зала — до 80 человек.

Напомним, рубрика «МСнаобеде» не является рекламной. Мы всегда делаем заказ инкогнито, а за блюда платим из своего кармана.

При входе в зал кафе ДК НТМК сразу обращаешь внимание на красивый и дорогой интерьер. Может показаться, что цены здесь кусаются, но мы убедились, что это не так. На каждый день недели здесь своё меню, есть блюдо дня.

Журналист Анна Попова своим обедом осталась довольна. Она заказала суп-лапшу «Домашняя» с курицей, булочку и компот из яблок. За обед Аня отдала 85 рублей.

«Суп был вкусным, но хотелось, чтобы бульон был понаваристей. Булочка такая, как я люблю: очень мягкая и воздушная, с хрустящей корочкой. Компот удивил, он мне очень понравился, ароматный, вкусный. В целом кафе оставило приятное впечатление. Симпатичный интерьер, ценник не кусается. Также для меня очень важно, чтобы туалет был чистым, я считаю, что это лицо заведения. Туалет в кафе моим требованиям вполне соответствует. Моя оценка этого заведения тагильского общепита — 9 из 10», — рассказывает Аня.

Журналист Максим Сорокин решил отведать овощное рагу, бифштекс с яйцом, суп-лапшу «Домашняя» с курицей, компот из яблок и булочку. Ещё он заказал чашечку кофе. Обед Максима стоил 220 рублей.

«Кафе порадовало приятной атмосферой и довольно качественным обслуживанием. Может, поэтому я ожидал от еды чего-то особенного, но мои ожидания не оправдались. По вкусовым качествам все блюда были довольно средними, немного пресными. Относительно небольшой размер порций компенсируется низкой ценой. В целом ничего плохого сказать о заведении не могу. Совершенно точно у кафе есть свои поклонники, но я к их числу вряд ли отношусь. Моя оценка — 6 из 10», — говорит Максим.

Контент-менеджер Данил Николаев из плюсов кафе отметил демократичные цены и красивый интерьер. Но ему, как и Ане, не хватило более наваристого бульона в супе-лапше.

«Я брал суп-лапшу, овощное рагу с бифштексом и компот. Для меня порция супа оказалась маленькой, бульон в супе был не наваристым. А вот овощное рагу с бифштексом мне понравилось, было вкусно. Несмотря на то, что заказывать нужно на стойке ресепшн, в зале работает официант, который приносит блюда к столу. Из минусов могу отметить скромный выбор блюд. Интерьер кафе достаточно красивый, цены демократичные, мой обед мне обошёлся в 185 рублей. Я поставлю 7 из 10», — рассказал Данил.

В итоге наша редакция отдаёт кафе ДК НТМК 7 баллов из 10. В кафе чисто, красиво и комфортно, особенно нас порадовали доступные цены.