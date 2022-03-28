МС на обеде. Хорошая кухня и ужасный сервис: противоречия кафе «Лосось и сыр» 

Недавно журналисты АН «Между строк» выяснили, что сотрудники некоторых заведений тагильского общепита после выхода материалов рубрики «МС на обеде» на них обиделись. Хотя в каждом новом выпуске мы напоминаем, что в наших целях не значатся реклама или антиреклама конкретного кафе. Мы делимся исключительно своим опытом, который не всегда бывает позитивным. Как и в этот раз, при заказе в кафе «Лосось и сыр» на проспекте Ленина.

В самом начале скажем, что это заведение нам посоветовали друзья: мол, роллы здесь отличные. При этом на 2GIS оценка у кафе всего 3,7, а среди 177 комментариев довольно много негативных. Но мы решили рискнуть.

Заказ сделали через сайт кафе в 11:00. Через пару минут перезвонила приятная девушка-администратор, которая уточнила детали заказа и сказала, что доставку можно ждать не раньше 13:00. На вопрос о том, получим ли мы наш обед быстрее при самовывозе, администратор заявила, что в таком случае заказ можно будет забрать на полчаса раньше — около 12:30. И пообещала сообщить о его готовности звонком. На деле заказ был готов только в 13:30!

«Без звонка я приехала в кафе около 12:40. Сходу выяснила, что наши блюда ещё на кухне и будут готовы минут через 40! Эта цифра уже выходила за рамки ранее оговорённых по телефону 13:00, — рассказывает редактор Екатерина Баранова, которую редакция отправила за обедом. — Отменять заказ я не стала, всё-таки в офисе меня ждали трое голодных коллег. По итогу в кафе я просидела почти час — до 13:30! Понимаю, на кухне бывают запары, но не до такой же степени!»

За часовое ожидание мы получили от заведения порцию простых роллов со сливочным сыром. Цена часового ожидания клиента по версии кафе «Лосось и сыр» — 100 рублей.

Подарочный ролл. Цена часового ожидания — 100 рублей Подарочный ролл. Цена часового ожидания — 100 рублей

«Высидев час в кафе с пустым желудком, я разозлилась на сие заведение не на шутку. Но каким бы огромным ни было моё негодование, всё же признаю: долгожданные блюда оказались довольно вкусными. Сырный суп был очень сырный, поэтому чересчур густой по консистенции. Но главное — вкусный! Вместо гречневой лапши, которой не оказалось на кухне, я взяла вок с рисом и курицей. Это блюдо было лишено вкусовой выразительности — ни соли, ни специй. После добавления в коробочку соевого соуса ситуация изменилась. В целом еда неплохая, но вот сервис, отношение к клиенту очень разочаровало. Больше заказывать здесь не буду», — говорит Екатерина Баранова.

Журналист Максим Сорокин решил отведать вок с лапшой и роллы «Тортилья с курицей». Обоими блюдами остался доволен.

«Еда была хорошо упакована и не успела остыть, пока добиралась до редакции. Порция лапши была большой и вкусной: лапша нелипкая, в меру острая, все заявленные ингредиенты на месте и в нужном количестве. Роллы тоже оказались вкусными, правильной формы, неразваливающиеся. Заказом я остался доволен, а вот сервисом — нет. Блюда готовились очень долго, да и цена великовата», — считает Максим.

«Если не брать во внимание логистику, то придраться особо не к чему. Недёшево, но порции достаточно большие, и вообще всё получилось вкусно. Давно для себя решил, что качество блюд буду определять по картошке фри. Вот в кафе “Лосось и сыр” картошка замечательная, в меру поджаренная и хрустящая, как я люблю. Суси-пиццу с курой попробовал впервые. Картинка на сайте значительно отличается от реального вида блюда, но по факту оно приятно меня удивило: эдакая смесь роллов и пиццы. Но как ни крути, быстрота обслуживания имеет весомое значение. К сожалению, в этот раз “Лосось и сыр” нас сильно разочаровал», — делится впечатлениями редактор Павел Булатов.

«Первый раз попробовала эту доставку, несмотря на то, что цены очень высокие. Я решила заказать роллы, поскольку они были не такими дорогими. Выбрала три вида роллов: мясной, сырный и “Париж с курой”. Больших надежд на данную кухню я не возлагала, но все три вида роллов оказались вкусными. Они таяли во рту. Я люблю все роллы без исключения, это полезная еда, и от них не поправляешься», — говорит журналист Ирина Чувашова.

Итак, вывод такой. Если у вас есть вагон времени, то смело можете заказывать доставку из кафе «Лосось и сыр». Лучше за день или два. Скорее всего, качество блюд вас не разочарует.

Наша оценка заведению: 6,5 из 10.