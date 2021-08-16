МС на обеде. Гастрономический хоррор на Тагилстрое

Иногда журналистские дела заносят сотрудников редакции в такие странные заведения общепита, в которых можно было бы снимать гастрономический хоррор, если бы такой жанр существовал. Но раз уж мы завели рубрику #МСнаобеде, то будем рассказывать вам и про такие места. Сегодня речь пойдёт о столовой на Балакинской, 64, в которой пообедали редакторы Жанна Коробейникова и Екатерина Баранова. Напоминаем: рубрика максимально субъективная, наши мнения могут не совпадать с мнением других посетителей заведений.

Столовая располагается в здании бывшей мебельной фабрики. Внутри довольно цивильно и чисто, так что подвох сразу заметить сложно. А вот на раздаче в глаза бросается странная витрина с торговым оборудованием — термометрами и шприцами для мяса. Интересно, пользуется ли этот товар популярностью у обычных посетителей столовой? Рядом выставлены на продажу банки с соленьями и домашней тушёнкой.

Выбор блюд во втором часу дня был довольно скудным. Пришлось брать то, что осталось. Екатерина решила отведать местной гороховой каши с куриной котлетой и компот из сухофруктов. Такой обед обошёлся ей в 135 рублей. Примечательно, что кашу и котлету повар виртуозно разместила на крошечной тарелке, которая больше подошла бы для десерта.

«Поскольку я была голодная, сначала блюдо показалось мне съедобным. Но распробовав обед получше, поняла: каша подгорела, а в котлете слишком много репчатого лука. Компот тоже не порадовал: слишком сладкий и с густым осадком. Сей шикарный обед напомнил мне детский загородный лагерь — там детей кормили примерно такими же изысками», — делится Катя.

На каждом столе стоят баночки с солью и горчицей. Но даже они не спасут здешнюю стряпню

Жанна взяла овощной салат (редис, огурец, яйцо, лук и майонез), творожную запеканку и чай. Заплатила за всё 120 рублей.

«Потыкала вилкой вокруг майонеза, собрала овощи и, конечно, осталась голодной — слишком мало и овощи уже заветрились, долго стояли. Но я делала ставку на главное блюдо, которое, я была уверена, сделает меня счастливой и сытой, — творожную запеканку. До этого дня я была уверена, что запеканку невозможно испортить: творог, яйцо, немного муки — что тут портить. Но как я ошибалась! Она рассыпалась, как песок, но самое обидное — это вкус, я не знаю, с чем его сравнить, лучше промолчу. Официально заявляю: это самая невкусная запеканка за всю мою жизнь. Боль и разочарование. Мы очень любим столовые с их простыми домашними блюдами и демократичными ценами, но этот обед лучше вычеркнуть из памяти», — говорит Жанна.

В тот день мы были в столовой с большой компанией своих коллег и каждый из нас был разочарован: кто-то супом, кто-то жареной курицей, кто-то котлетой.

Наша оценка — 2 из 10.