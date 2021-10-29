Можно вызвать врача на дом или обратиться в дежурные кабинеты. Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в праздничные дни

С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области объявлена нерабочая неделя. Многие учреждения уйдут на выходные. АН «Между строк» выяснило, как в незапланированные ноябрьские выходные будут работать поликлиники Нижнего Тагила.

Детские городские поликлиники с 1 по 3 ноября работают в обычном режиме. С 4 по 7 ноября – праздничные дни, поэтому в детских учреждениях будет выходной, но родители смогут вызвать дежурного врача на дом.

Приём вызовов во всех детских поликлиниках города с 4-го по 7-е четверга будет осуществляться с 8:00 до 13:00. Маленьких пациентов с «неотложными состояниями» принимают с 8:00 до 10:00. Вызовы педиатра на дом будут принимать с 10:00 до 15:00.

Вызвать врача в детской поликлинике № 1 по Окунева, 32 можно по телефону 8 (3435) 37-81-82. Маленьким пациентам, прикреплённым к поликлинике № 2 на Победы, 42, вызвать врача можно по телефону регистратуры 8 (3435) 43-14-07. Для оказания медпомощи пациентам поликлиники № 2 на Черных, 28 нужно звонить по телефону 8 (3435) 24-17-11. В поликлинике № 1 на Карла Маркса, 36 вызовы принимают по номеру 8 (3435) 41-24-11. На Тагилстрое в поликлинике № 4 на Балакинской, 16 можно обращаться по телефону (3435) 32-41-22. В поликлинике № 5 на Тагилстроевской, 4 звонки принимают по номеру 8 (3435) 37-81-82.

Взрослые поликлиники будут работать по схожему графику. С 1 по 3 ноября будут вестись обычные приёмы, а в праздничные дни, приуроченные ко Дню народного единства, в медучреждениях будут работать дежурные врачи.

Демидовская поликлиника на Горошникова, 37 работает первую половину недели в обычном режиме – с 7:30 до 20:00. В четверг, 4 ноября, поликлиника открыта до 14:00. А с 5 по 7 ноября с 8:00 до 15:00.

Городская поликлиника № 4 на Новострое, 24 будет открыта для тагильчан с понедельника по среду в обычном режиме с 8:00 до 20:00, но в среду рабочий день закончится на час раньше – в 19:00. В праздничные дни с 4 по 7 ноября в поликлинике будет принимать дежурный врач с 8:00 до 20:00. А прививочный пункт поликлиники на Дружинина, 53 будет работать с 8:00 до 15:00. Там жители города могут пройти прививочную кампанию от гриппа и коронавируса.

Поликлиника ЦГБ № 1 на Окунева, 30 работает с 1 по 3 ноября с 08:00 до 20:00, с укороченным на один час рабочим днём 3 ноября. Также работают бригады неотложной помощи. 4, 5, 6 и 7 ноября в поликлинике будет находиться дежурный врач с 08:00 до 13:00. Записаться на вакцинацию или вызвать врача на дом возможно через официальный сайт больницы.

Женская консультация в поликлинике на Вагонке с 1 по 3 ноября работает в прежнем режиме с 8:00 до 18:00 с укороченным рабочим днём 3 ноября. 6 ноября в женской консультации будет работать дежурный врач с 08:00 до 12:00. 4, 5 и 7 ноября – выходные дни.

Травматологический пункт на Вагоностроителей, 12 будет оказывать медицинскую помощь в круглосуточном режиме всю нерабочую неделю.

Городская поликлиника № 2 на Металлургов, 2 будет работать с 1 по 3 ноября с 07:30 до 20:00, а с 4 по 7 ноября в поликлинике с 08:00 до 15:00 должен дежурить врач.