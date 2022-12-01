Можно ли заразиться при поцелуе или в салоне красоты?  В Свердловском областном центре СПИДа рассказали о профилактике и лечении ВИЧ (ВИДЕО)

Тема профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у многих людей вызывает массу вопросов. Их беспокоит, насколько велики риски заражения и чего следует опасаться в первую очередь. Специалист Свердловского областного центра СПИДа Ксения Гоголева рассказала от том, что такое ВИЧ-инфекция и как человеку обезопасить себя от неё.

«Первое, что нужно знать о ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Он, попадая в организм, разрушает иммунную систему человека и тогда риск возникновения инфекционных и других заболеваний резко возрастает», — отмечает специалист.

Она напоминает, что вирусом можно заразиться только тремя путями: половым, через кровь и от матери к ребёнку. Он может передаться от ВИЧ-положительного партнёра при любом виде сексуального контакта. Презерватив надёжно защищает от заражения. Если вы точно не знаете ВИЧ-статус своего партнёра — лучше предохраняться при каждом контакте.

«ВИЧ передаётся через кровь и многие люди думают, что риск заразиться есть в больнице или салоне красоты. Это не так. В подавляющем большинстве мест используют стерильное или одноразовое оборудование. Уточните этот момент у специалиста на процедуре. Большинство людей, которые заразились ВИЧ через кровь, получили его при инъекционном употреблении наркотиков», — рассказывает Ксения Гоголева.

По её словам, ВИЧ передаётся от матери к ребёнку, но если мама получает лечение от вируса, то ребёнок практически со 100-процентной вероятностью родится здоровым.

«Инфекция никогда не передаётся бытовым путём. Люди, живущие с ВИЧ, абсолютно безопасны для окружающих — с ними можно работать, дружить, обниматься, целоваться или, например, заниматься вместе спортом. В мире нет ни одного случая передачи ВИЧ при обычном общении», — отметила Ксения.

С 2008 года лечение ВИЧ-инфекции в Свердловской области доступно и бесплатно. ВИЧ-положительные люди принимают специальные препараты в течение всей жизни. Терапия блокирует вирус, сохраняя здоровье и обеспечивая человеку нормальное самочувствие.

«Люди, живущие с ВИЧ и принимающие лекарства, не могут передать вирус даже при сексе. Если сложилось так, что у вас ВИЧ-инфекция и вы до сих пор не принимаете препараты, пожалуйста, найдите возможность прийти к врачу-инфекционисту, чтобы начать пить лекарства и сохранить свою жизнь и здоровье», — подчёркивает эксперт.

При этом она напоминает, что нет ни одного признака, который бы позволил определить, есть у человека или его друга ВИЧ. Можно читать в интернете о симптомах инфекции или искать их у себя, но это бесполезно. Единственный способ определить ВИЧ-статус — сдать тест. Анализ можно пройти в поликлинике по месту жительства, в Свердловском областном центре СПИДа, в мобильных пунктах или даже заказать на дом специальный набор для самотестирования.

Ближайшие акции по мобильному тестированию на ВИЧ пройдут с 17:00 до 22:00:

2 декабря: у ТЦ «Сити-центр», Ленина, 50;

7 декабря: станция метро «Уралмаш», выход к ЗАГСу;

9 декабря: у ТЦ «Кировский» на Сиреневом бульваре, 2;

14 декабря: станция метро «Площадь 1905 года», на углу Банковского и Театрального переулков;

16 декабря: на улице Крауля, 65;

21 декабря: у ТЦ «Мегаполис», 8 Марта, 149;

23 декабря: у ТЦ «Академический», Краснолесья, 133;

28 декабря: на площади у железнодорожного вокзала.

В Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом проводят бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ, консультации инфекционистов и занимаются лечением инфекции. Обратиться к специалистам в Екатеринбурге можно по адресу улица Ясная, 46. Телефон регистратуры: 222-22-90. Телефон доверия работает по будням с 9:00 до 20:00: 310-00-31.

Набор для самотестирования на ВИЧ можно заказать на дом или в пункт самовывоза. Это бесплатно и анонимно. Консультацию по любым вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией, можно получить по телефону 8-800-550-68-41. На линии дежурит врач и психолог.