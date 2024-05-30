Можно ли работать буквально за еду и получать от этого удовольствие? Начинающий блогер из Нижнего Тагила Анастасия Колышкина поделилась секретом своего стартапа

Чуть более полугода назад 22-летняя тагильчанка Анастасия Колышкина завела во «ВКонтакте» блог об интересных местах и заведениях Нижнего Тагила. Девушка рассказывает о проводимых мастер-классах для взрослых и детей, о том, где можно вкусно перекусить, подсказывает новые локации для фотосессий, делает обзоры на необычные магазины, а также показывает вайб и атмосферу родного города.

«Выложив пару постов об интересных местах в Нижнем Тагиле и пообщавшись с людьми, я пришла к выводу, что многим интересно узнавать наш город: что и где нового открылось, какие есть развлечения, где можно вкусно перекусить», — говорит девушка.

Анастасия родилась и выросла в Нижнем Тагиле, после 11-го класса поступила в УрФУ на специальность «Управление персоналом», но, даже не окончив первый курс, поняла, что не хочет в будущем работать по этой профессии. Первым местом работы юной тагильчанки стал барбершоп, куда она устроилась администратором. Работодатель оплатил ей курсы по видеомейкингу, и тогда девушка решила продолжать двигаться в этом направлении. Одновременно Анастасия обучалась основам SMM у своей знакомой. Сейчас ведение коммерческих соцсетей и создание видеоконтента для различных компаний является основным источником её дохода.

«В сфере SММ я работаю почти четыре года. Последние пару лет я уже не ищу клиентов, а они находят меня сами», — делится Анастасия.

Идея завести блог о Нижнем Тагиле пришла Анастасии после того, как она вернулась из Тюмени, где прожила полгода. Тагильчанка заметила, что в её родном городе тоже много красивых мест и хороших заведений, о которых многие не знают.

Пока Анастасия работает с организациями по бартеру (кофе, угощение, мастер-классы), но надеется, что скоро её аудитория значительно вырастет и тогда она сможет монетизировать свой контент.

«На формат коротких видеообзоров меня вдохновила блогер из Екатеринбурга по имени Влада. Она тоже рассказывает, куда можно сходить в её городе, и мне показался такой формат идеальным. Мы с Владой встречались лично, она меня убедила, что такой блог будет востребован и в Нижнем Тагиле, поскольку на него есть запрос среди тагильчан», — говорит Анастасия.

После того как одно из первых видео Анастасии «залетело» на 15 тысяч просмотров, его прокомментировала Влада, чтобы поддержать коллегу.

Название блога за столь короткое время менялось несколько раз.

«В самом начале он назывался “Гид по Нижнему Тагилу”, с чем связана очень забавная история. На тот момент в группе во “ВКонтакте” был указан мой номер телефона, и как-то раз мне позвонил незнакомый мужчина с просьбой записаться на экскурсию по Нижнему Тагилу. После этого случая мне пришлось придумать название, которое бы более точно передавало смысл и идею моего блога», — поясняет девушка.

Иногда Анастасия делает обзоры абсолютно бесплатно, исключительно ради контента. Причём в таких случаях она часто уходит в минус, но считает, что хорошая картинка того стоит.

«Когда я иду в какой-нибудь ресторан или кафе снимать видео, я всегда себе заказываю больше, чем могу съесть. Всё для того, чтобы показать разнообразие меню, чтобы моим подписчикам было интересно смотреть», — говорит блогер.

Тагильчанка считает, что даже в 2024 году ещё не поздно с нуля завести свой блог, у него есть все шансы стать популярным. И никогда не поздно стать тем, кем ты хочешь.

«Самое сложное лично для меня в ведении блога — это нехватка времени, приходится вертеться. Во-вторых, настроение: мой блог — это позитивная нотка, и даже если у меня нет настроения, то нужно во время съёмок как-то подстраиваться и улыбаться», — делится нюансами Анастасия.

Мечта девушки — набрать через год 200 тысяч подписчиков и продвигать Нижний Тагил уже на федеральном уровне.