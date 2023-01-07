«Моя детская мечта сбылась». История мамы из Нижнего Тагила, воспитывающей 11 своих детей

Быть мамой — сложная профессия. Многодетная мама из Нижнего Тагила Юлия Мальцева, воспитывающая 11 своих детей, рассказала АН «Между строк», как не бояться сложностей, успешно управлять большой семьёй и при этом не сойти с ума.

Юлия закончила школу № 33 Нижнего Тагила, затем профтехучилище, училась на маляра-штукатура. С будущим мужем она познакомилась в 17 лет в общей компании. Он начал ухаживать за ней, и спустя два года, в апреле 2002-го, они поженились. Через год после свадьбы родился первенец — дочь Алина. В 2005 году появился Павел, за ним в 2006-м — Дмитрий. В 2010 году семья пополнилась Илюшей, и затем каждый год в семье появлялось по ребёнку: Анастасия, Никита, Арина, Ангелина, Анюта, в 2017 году — Максим и в 2019-м — Артёмка. Имена всех девочек начинаются на букву А — вот такая у мамы фишка. Юля шутит, что выбрала бы и букву для мужских имён, но из них трудно выбрать достаточно красивых, чтобы начинались на одну букву.

«С мужем нас познакомила моя подруга. Он сразу начал ухаживать за мной, провожать до дома, дарить подарки. Мне в то время было 20 лет, он на четыре года старше, работал слесарем-сантехником на НТМК. Он мне тогда казался взрослым и надёжным. Я не боялась стать многодетной мамой, как говорится, Бог дал ребёнка, даст и на ребёнка, но я надеялась на свои силы. Сейчас мы с мужем уже два года как разведены, помогает мало. Раз в месяц в Fix Price купит детям конфет и печенья, на всех потратит рублей 500–1000 и стонет: “Вот типа я купил им, сходил в магазин, и тысячи как не бывало”. Сейчас хочу поставить его на алименты», — рассказывает Юлия Мальцева.

Юлия Мальцева к 40 годам родила 11 детей — шесть мальчиков и пять девочек. Многодетная мама с детства хотела, чтобы у неё было много детей, хотя у родителей она второй ребёнок и последний, у неё только старшая сестра. А вот папа Юлии был из многодетной семьи, бабушка также родила 11 детей.

«Получается, я догнала бабушку и детская мечта сбылась. В принципе, я так и думала, что у меня будет 10–12 деток. Поначалу хотела уравнять количество детей, чтобы мальчиков и девочек было поровну. После того как на десятом уравнялось, появился Тёма. Ну если ещё кто появится, то выравниваться я больше не буду», — шутит Юлия.

По словам многодетной мамы, бывают моменты, когда она вечером падает замертво от усталости и засыпает раньше детей. Но унывать, паниковать и жаловаться Юлия не собирается — это был её осознанный выбор.

Уже два года Юлия счастлива с Евгением. Мужчину дети приняли хорошо, некоторые малыши называют его папой. Ему абсолютно не составляет труда приготовить обед или ужин, прибраться, постирать, отвести младших в детский сад, накормить детей, сделать с ними домашние задания и погулять. Благодаря Евгению у Юлии появилось больше свободного времени, которое она может посвятить себе.

«Женя очень хорошо помогает. Он меня даже частично ограждает от домашних дел: я начинаю готовить, а он меня заменяет и сам всё чистит и режет, то же с уборкой. Благодаря ему я могу отдохнуть, больше половины домашних дел он забрал на себя. С работы приезжает, когда дети только поели, он начинает мыть посуду. Как дети садятся за уроки, он сразу приходит и помогает им с уроками. Помогает и материально, и в воспитании. Ребята его слушаются», — гордится своим мужчиной многодетная мама.

Безусловно, быт семьи, где 11 детей, отличается от уклада жизни среднестатистической семьи. Живут они в трёхкомнатной квартире на ГГМ, подъём в 6:30 утра, очередь в уборную и приготовление еды в больших объёмах. Готовить, прибираться и стирать приходится ежедневно, как, впрочем, и ходить в магазин. Когда семья летом уезжает на дачу в Черноисточинск, то приходится перевозить детей на машине партиями, в четыре захода. С решением домашних заданий проблем не возникает: старшие помогают с уроками младшим, если же появляются какие-то сложности у старших, к решению заданий подключаются Юлия и Евгений.

«Дети очень любят сладкое, жить не могут без него, сколько ни давай — всё мало, поэтому его приходиться прятать и выдавать дозированно. Проблем с готовкой нет, дети у меня всеядные, есть те, кто не любит мясо, кто-то овощи, но я им говорю, что у меня не ресторан и отдельно готовить не буду никому. Иногда балую пиццей, дети говорят, что моя пицца вкуснее, чем в пиццерии. Иногда, потому что её содержимое частенько оказывается на полу, на диване, да где угодно. Так же и фрукты: ну вот всё, наелся, но нет, дети если не съедят, то покусают, и потом ходишь по квартире собираешь огрызки. Недавно сварила суп лагман, так все сошли с ума, просят ещё. В прошлые годы роллы сама делала, но сейчас листы нори дороговаты, лучше заказать. Я, видимо, как-то непроизвольно их научила каждый день есть свежие и новые блюда, так как сама привыкла к такому с детства, вчерашнее не ем», — делится Юлия.

Определённого графика уборки в многодетной семье нет, но девочки и мальчики сами распределили обязанности. По очереди они моют пол, прибираются на столе, свою кровать каждый заправляет сам. Если родителям нужна какая-то помощь по хозяйству, дети помогают. Юлия признаётся, что каких-то особенностей в воспитании нет, но в основе — доброта, любовь, ласка. Строгости, а тем более криков в доме Мальцевых не бывает.

Старшая дочь Алина сейчас работает и учится в Финансово-юридическом колледже в Екатеринбурге, Павел учится в Горно-металлургическом колледже в Нижнем Тагиле на помощника машиниста. Дима заканчивает 9-й класс 40-й школы. Илья, Анастасия, Никита, Ангелина и Арина учатся в школе № 100, в которой занимаются хореографией и скалолазанием. А младшие ещё ходят в детский сад. Анастасия занимается лёгкой атлетикой в спортивной школе «Юпитер» у Александра Сураева, она часто ездит на соревнования, где завоёвывает призовые места. Присоединиться к сестре в занятиях спортом решила и Ангелина.

Этот Новый год семья Мальцевых встречала у себя дома. Дети с удовольствием помогали Юлии с подготовкой новогоднего стола: резали колбасу, сыр, сервировали. В многодетной семье есть традиция ставить на стол угощение для приходящего символа года: например, если наступает год Лошади, то на стол кладётся овёс, если год Кролика, то морковь. Младшие дети верят в Деда Мороза и пишут ему письма, а те, кто ещё не умеет писать, рисуют дедушке свои пожелания.

«Дети верят в Деда Мороза и ждут его, стараются хорошо себя вести и помогать мне, чтобы на Новый год получить подарок. Конечно, дети старше 10 лет уже не особо верят, но искорка в глазах пробегает, когда видят его. Новогодний стол подготавливаем к празднику вместе с детьми. Салат оливье всегда на праздничном столе, без этого салата праздник не праздник. В Рождество раньше ходили в храм, но когда детей стало больше, то не было возможности всех собрать или с кем-то оставить малышей. Сейчас мы Рождество справляем дома, как и старый Новый год. У нас в этот день двойной праздник, родился наш младшенький — Тёма. В этом году 14 января нам исполнится 4 года», — рассказывает многодетная мама.

Если бы Юлии Мальцевой дали звание «Мать-героиня», то полагающиеся к званию деньги она бы потратила на строительство нового дома в Черноисточинске.

«Нынешний дом у нас маленький и старенький. Летом там очень хорошо, спокойно и недалеко от Нижнего Тагила. У меня есть знак отличия Свердловской области “Материнская доблесть” III степени, который я получила в 2012 году, и I степени, полученный в августе этого года. Знак отличия II степени мы пропустили», — рассказывает многодетная мама.

Впрочем, по её словам, дело не во всех этих знаках отличия от государства, хотя, конечно, это не лишнее. Главное, считает Юлия, — та радость и полнота жизни, которую можно получить, только будучи многодетной мамой, родившей и воспитывающей 11 любимых детей.