Мовавика Видео 25: Новые Возможности для Создания Классных Видео

Для создания видео подходят различные программы. Можно выбрать бесплатную или платную. Есть базовые программы, которые подойдут новичкам, и есть профессиональные инструменты с расширенным функционалом.

«Мовавика Видео» — это программа, которая одновременно и проста в использовании, но также и расширяет возможности обычных пользователей, позволяя создавать высококачественных видео.

А что в программе можно делать, а также какие нововведения принес последний мажорный релиз — давайте разберем подробнее в этой статье.

Основные функции Мовавика Видео

Бренд «Мовавика» в своём видеоредакторе предлагает пользователю широкий спектр возможностей для создания классных видео. Начиная от основных операций, таких как, например, обрезка видеофрагментов и добавление переходов, до более сложных функций, включающих создание анимаций или хромакей.

Одной из главных особенностей программы является возможность работы с мультимедиа-файлами различных форматов и разрешений.

Другая полезная функция «Мовавика Видео» — наличие большой библиотеки эффектов, музыкальных композиций, фильтров, заставок, которыми можно дополнить свои видео.

Также стоит отметить редактирование аудио, включая наложение звуковых эффектов и удаление шума, и наличие ИИ функций.

Что нового принесла последняя версия Мовавика Видео?

Релиз версии 25 «Мовавика Видео» включает в себя новый функционал и улучшения, делающие работу с программой еще более удобной.

Одним из главных нововведений стало добавление функции «Автосубтитры», которая позволяет быстро и легко создавать субтитры для видеоматериалов. Не нужно тратить время на ручное набивание текста, программа сама распознает речь (даже на разных языках) и генерирует подписи к видеоклипам.

Еще одной важной новой функцией является возможность «зависнуть» на определенном эффекте в коллекции и просматривать его в действии перед его применением к видео. Это позволяет экономить время и выбирать наиболее подходящий эффект для видеоролика заранее, а не пробовать каждый вариант по отдельности.

Этот момент также работает и для самих видеоклипов. Передвигать ползунок и смотреть, как будет выглядеть видео не нужно — достаточно просто провести курсором по временной шкале.

Кстати говоря об коллекции эффектов — в новой версии Мовавика Видео она стала еще больше. Свежие титры, переходы, стикеры и фильтры — все это доступно для бесплатной загрузки внутри программы. Кроме того, возможность загрузки сторонних эффектов также добавлена.

И напоследок о важном улучшении производительности программы. Новый релиз делает работу с видео еще более плавной и быстрой. Экспорт видеофайлов также ускорен благодаря оптимизации алгоритмов.

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