«Мотошлем и защитную экипировку не использовал». Под Нижним Тагилом разбился водитель квадроцикла

17 сентября на 20-м километре дороги Нижний Тагил — Усть-Утка, в районе Черноисточинска, произошло смертельное ДТП. Как сообщили в городской ГИБДД, в районе 04:00 41-летний водитель квадроцикла Artic Cat двигался на опасной скорости со стороны посёлка Уралец в сторону Нижнего Тагила. Мужчина не справился с управлением и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

По данным Госавтоинспекции, установлено, что водитель не имел прав на управление квадроциклом и в момент аварии был без мотошлема, что и привело к летальному исходу. Также стало известно, что мужчина являлся жителем посёлка Черноисточинск и в течение 2023 года привлекался к административной ответственности 22 раза.

«Известно, что мужчина возвращался домой из коллективного сада п. Черноисточинск. В момент ДТП мотошлем и защитную экипировку не использовал. В каком состоянии водитель управлял квадроциклом, будет установлено после проведения экспертизы в медицинском учреждении. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.