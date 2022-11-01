«Мотор для сердца, утоление боли и помощь в восстановлении нервной системы». Сделав ставку на инновационные разработки уральских медиков, в компании «Вектор-МС» смогли наладить производство сложных медицинских приборов

В 1993 году в России появились медицинские изделия от екатеринбургской компании «Вектор-МС». С тех пор предприятию не только удалось закрепиться на российском рынке, но и прочно встать на ноги, наладив производство сложного медоборудования, в том числе кардиостимуляторов. Об особенностях высокотехнологичного бизнеса и перспективах развития компании рассказал генеральный директор Юрий Казанцев.

«Мы определили миссию предприятия очень просто — создавать медицинские приборы, которые нужны людям и больницам. И в своей деятельности “Вектор-МС” решил опираться на инновационные технологии уральских медиков», — вспоминает гендиректор.

Сегодня «Вектор-МС» создаёт аппараты по собственным разработкам и делает аналоги существующих. У предприятия есть конструкторское бюро, опытное производство, медико-технический отдел, вспомогательные отделы. Работа ведётся по пяти направлениям: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), производство медицинских изделий, техническое обслуживание медтехники, поставка изделий в лечебные учреждения Екатеринбурга и УрФО, развитие программы домашней реабилитации.



Юрий Казанцев



«Создание новых разработок — это длительный процесс. Наше основное внимание направлено на НИОКР, далее уже изготовление опытных образцов и тесты. Много времени занимает сертификация медицинского оборудования, к тому же это очень дорогостоящий процесс», — рассказывает Юрий Казанцев.

Он отмечает, что ряд изделий компании уникальны. Например, кардиостимулятор ЭКС-ВП-3 «Вектор-МС» сегодня не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Но есть и аналоги импортных: в частности, прибор ЭКС-ВН-12 «Вектор-МС» точно такой же, как германский Reocor D и американский Oscar ins.

Электростимулятор противоболевой ЭСП-01 «Вектор-МС» применяется для лечения пациентов с болевыми синдромами и для восстановления нервной системы по авторской методике внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) профессора Андрея Герасимова. Казанцев подчёркивает, что это уникальный метод, не имеющий аналогов в мировой практике. Аппарат можно использовать для лечения межпозвоночной грыжи, остеохондроза и даже мигрени.

«Суть метода внутритканевой электростимуляции заключается в подведении специального импульсного электрического тока физиологических параметров непосредственно к очагам патологии суставов и костей с помощью иглы-электрода. Время процедуры — 30–40 минут. Курс лечения — 3–10 процедур через 1–2 дня. В аппарате, применяемом для лечения больных, используется электрический ток, очень похожий на естественный биоток, протекающий по нервам человека», — говорит Юрий Казанцев.

Пандемия коронавируса стала для компании периодом роста объёмов производства, спрос на её продукцию сильно вырос.

«Когда речь заходит о COVID-19 и медицинских аппаратах, прежде всего, говорят об установках искусственной вентиляции лёгких. Но в палатах интенсивной терапии и реанимации требуется и другая техника, в том числе для экстренной стимуляции сердечного ритма. Так что наши аппараты стали очень востребованы», — заявляет руководитель.

Генеральный директор «Вектор-МС» уточняет, что компания выпускает две группы приборов: первая — наружные электрокардиостимуляторы (ЭКС) для временной стимуляции, диагностики и лечения нарушений ритма сердца, вторая — приборы для электростимуляции тканей организма и лечения боли. Из линейки наружных ЭКС сегодня из-за коронавируса особенно востребованы приборы для экстренной помощи пациентам. Эти аппараты позволяют спасти человека, пока его везут от места, где случился сердечный приступ, в больницу.

COVID-19 не только придал дополнительную динамику бизнесу, но и создал новые трудности. Из-за вводимых ограничений начались проблемы с логистикой и сбои в поставках комплектующих. Затем ситуация ещё сильнее усложнилась из-за санкций. Но компания находит выходы из создавшегося положения.

«В электронике сегодня без импорта никуда. Сроки доставки увеличились, что усложнило работу. Но, где можно, мы стараемся использовать отечественные комплектующие. Кроме того, чтобы выдерживать конкуренцию, мы, как производители, имеем возможность снижать стоимость контрактов на конкурсах», — делится генеральный директор «Вектор-МС».

Несмотря на сложности, компания продолжает работать над новыми разработками. Сейчас проходит апробацию новый прибор — электростимулятор временный носимый одно-двух-трехкамерный ЭКС-ВН-23 «Вектор-МС». На международной научно-практической конференции «Электростимуляция в медицине» «Вектор-МС» получил запрос от врачей на разработку портативного противоболевого электростимулятора ЭСП-01.



ЭСП-01



«Чтобы представлять свою продукцию и быть в курсе того, как развивается отрасль, мы регулярно принимаем участие в различных медицинских форумах. Например, в выставочных мероприятиях Российского национального конгресса кардиологов», — отмечает Казанцев.

Успехи компании в разработке и производстве медоборудования, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение отмечены грамотами и дипломами всероссийских и международных выставок. В 2012 году предприятие получило диплом и золотую медаль за разработку и внедрение в серийное производство электрокардиостимулятора ЧЭЭКС-5 «Вектор-МС».

По словам Юрия Казанцева, «Вектор-МС» сегодня успешно работает на российском рынке, занимая всё более уверенные позиции. В ближайших планах компании — продолжить разработки новой продукции и сосредоточить усилия на том, чтобы уральский бренд высокотехнологичного медоборудования получил более широкую известность в стране и за рубежом.