Мотоциклист серьёзно пострадал в ДТП на улице Краснознамённой в Нижнем Тагиле

Накануне, 16 сентября, в 23:35 на перекрёстке улиц Краснознамённой и Некрасова в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Subaru Levorg.

По информации ГАИ, 27-летний водитель Subaru ехал по улице Краснознамённой, когда решил совершить обгон. Мужчина, выехав на встречную полосу, не заметил мотоциклиста и сбил его. В результате аварии водитель авто не пострадал. 28-летний водитель мотоцикла Progasi Palma 300 был доставлен в ГБ № 2 с открытым переломом левой ноги.