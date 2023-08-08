Мостик в позапрошлый век. Директор центра занятости благоустроил городской парк в Кушве, где в 1899 году был Менделеев 

В Кушве этим летом был благоустроен парк Металлургов без привлечения средств областного и местного бюджетов. Директор городского центра занятости Вячеслав Кожевников придумал идею, выиграл федеральный грант от Росмолодёжи и привлёк спонсоров.

«Меньше года назад, осенью 2022 года, я принял участие в Форуме социального призвания от Росмолодёжи, он объединил представителей социальных отраслей экономики со всей России. 500 молодых людей до 35 лет собрались, чтобы поучаствовать в образовательных треках. Помимо этого, я заявился на грант в сфере благоустройства, хотя подобные гранты даются достаточно редко, в основном продвигаются проекты мероприятий», — рассказал АН «Между строк» Вячеслав Кожевников.

От форума, который проходил в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, Вячеслав остался в восторге. В номинации «Будь здоров» его проект «Активности во благо» был поощрён сертификатом на 530 тысяч рублей, ещё 500 тысяч рублей на благоустройство парка он привлёк от спонсоров.

«На защиту своего проекта перед большой аудиторией и экспертами было три минуты. Неизгладимое впечатление это всё производит. Помню, как я волновался, так как это был мой последний шанс поучаствовать в этом грантовом конкурсе, поскольку в этом году мне уже 36 лет. Можно сказать, что я запрыгнул в последний вагон уходящего поезда», — считает Вячеслав.

Парк Металлургов в Кушве долгое время был заброшен, и во время пандемии, когда на улицах было практически пусто, Вячеслав обратил на это особое внимание.

«Я хотел добавить историческую часть о парке. Это место знаменательно тем, что в 1899 году, когда Менделеев посетил Урал, он побывал на горе Благодать и в Кушве, посетил парк, это его посещение запечатлено на фото. Я почитал мемуары Менделеева, ему здесь не понравилось, в этой поездке ему было плохо. Но тем не менее я решил прокинуть такой своеобразный мостик в позапрошлый век, чтобы отразить факт его приезда», — отмечает Кожевников.

Сейчас в парке появились детская игровая зона, место для занятий спортом, где есть уличные тренажёры, стол для тенниса. Есть здесь и историческая зона, где воссоздали лавочку, на которой сфотографировался в 1899 году Дмитрий Менделеев. Тогда парк назывался садом управителя завода.

Фото: Википедия

«В самом парке непростой рельеф, поэтому было очень интересно работать, придумывая, как разделить парк на зоны. Это было сложно, но интересно. В итоге народной такой стройкой с поддержкой волонтёров получилось всё реализовать», — делится активист.

В планах у Вячеслава установить в парке освещение. Поэтому он заявился на премию «Мы вместе» для проектов, которые уже частично реализованы.