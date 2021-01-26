Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле закроют в июле минимум на 4 месяца

Путепровод на улице Циолковского, соединяющий Тагилстрой с центральной частью города, закроют в июле. Об этом на комиссии по горхозяйству Нижнетагильской городской думы рассказал замначальника профильного управления Михаил Сёмин.

«На сегодняшний день администрацией города и управлением городского хозяйства ведётся организационно-подготовительная работа по реконструкции, в том числе с сетевыми организациями, предприятиями, юридическими лицами, которые попадают в зону реконструкции. Заключён долгосрочный муниципальный контракт. Служба заказчика городского хозяйства разрабатывает график проведения работ. По этому графику перекрытие продлится от четырёх до шести месяцев, с июля по ноябрь», — пояснил Сёмин.

На вопрос депутатов, не приведёт ли закрытие одной из важнейших транспортных магистралей к коллапсу, чиновник ответил, что определённых неудобств избежать не получится.

«Смотря что подразумевать под словом “коллапс”. Определённые затруднения будут, поэтому готовимся к этому. Организованы объездные пути, информация по ним в ближайшее время будет направлена в СМИ. Но выбора объезда у нас не очень много: либо через Рудник им. III Интернационала, либо через Индустриальную со стороны Кулибина», — говорит чиновник.

Также народные избранники поинтересовались о состоянии дороги с Тагилстроя до посёлка Северный. По мнению депутатов, она может взять на себя существенный трафик и разгрузить другие объездные пути.

«В какой-то части эта дорога учитывается, но мы не сможем по ней направить общественный транспорт, в основном грузовые автомобили планируем по ней пустить», — ответил Сёмин.

Реконструкцией улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути займётся скандально известная тагильская компания «Уралстроймонтаж». Её заявка стала единственной для участия в конкурсе на госзакупках и была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Поэтому именно УСМ достанется контракт стоимостью 1,17 млрд рублей.

По контракту подрядчик должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года. На время реконструкции трамвайное движение придётся временно ограничить. Водителям маршруток, автобусов и личного автотранспорта придётся искать объездные пути. Из-за ремонта моста на улице Циолковского могут возникнуть трудности и у сотрудников НТМК, которым приходится добираться до работы из других районов города.