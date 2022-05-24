Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле пока не будут закрывать

Строители путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле пока не будут закрывать мост для автомобилей. Компании «Уралстроймонтаж» (генподрядчик) не удалось согласовать с мэрией перекрытие моста с 25 мая. Строители просили руководство города закрыть движение транспорта для ускорения темпов работ на стройке, об этом АН «Между строк» рассказал руководитель проекта по реконструкции объекта Владимир Останин. Уведомление о намерении закрыть мост направили в администрацию города 19 мая, но его так и не подписали.

О закрытии моста для продолжения работ генподрядчик заявил на прошлой неделе. По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы строительная техника могла передвигаться по всей площади путепровода без помех со стороны гражданского транспорта. Закрытие позволит строителям догнать утверждённый график. В УСМ также отметили, что временное открытие автомобильного движения в конце 2021 года было жестом доброй воли организации к Новому году, хотя по проекту открытие моста зимой не предусмотрено.

Напомним, 18 мая на стройплощадку приезжал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, чиновник остался недоволен работой и дал УСМ 20 дней, чтобы войти в график.