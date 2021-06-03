Мост через Тагильский пруд попадёт в детскую энциклопедию

Мост через Тагильский пруд, строительство которого должно быть окончено к 2022 году, попадёт в детскую энциклопедию о Нижнем Тагиле. Созданием книги для детей займётся Клуб любителей книги совместно с Центральной городской библиотекой. Средства на реализацию проекта (386 тысяч рублей) будут выделены из городского бюджета. Соответствующее постановление о субсидиях некоммерческим организациям опубликовано на сайте мэрии.

Интерактивная книга «Нижний Тагил от А до Я» для младшего и среднего школьного возраста станет подарком к юбилею Нижнего Тагила, отметили в библиотеке. В издании будут собраны основные местные достопримечательности, интересные факты, значимые имена.

«Танк, башенка на Лисьей горе, велосипед Артамонова и паровоз Черепановых, подносная лаковая живопись, сказки Мамина-Сибиряка — ключевых точек набралось на целый алфавит. Скоро в этом списке появится ещё один объект — мост через пруд. Чтобы любить и ценить свой город, надо с детства изучать его прошлое и настоящее», — рассказывают авторы проекта.

По словам создателей энциклопедии, помимо печатного формата, она будет иметь и электронную, расширенную, версию с трёхмерными объектами и панорамными фотографиями. Связующим звеном и проводником по изданию станет персонаж, который поведёт детей и взрослых по печатным и электронным страницам.

«Детали пока останутся в секрете, участникам проекта предстоит в короткие сроки проделать огромную работу, ведь книга и сайт должны появиться уже в этом году. Энциклопедия украсит библиотеку краеведческих изданий и будет служить не одному поколению тагильчан», — отметили в библиотеке.