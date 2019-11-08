Московский режиссёр рассказал о запрете показа спектакля по мотивам повести о Чиполлино

Спектакль «#рябчиковжуй #новыдержитесь» по мотивам повести Джанни Родари «Приключения Чиполлино» Центра театрального искусства Александра Таттари при Московском Лианозовском театре запретили к показу на московском фестивале, сообщил сам Таттари в Facebook.

По словам режиссёра, спектакль был отобран в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров «Молодые — молодым», который проходит в Москве с 5 по 10 ноября. В нём играют подростки, показ должен был состояться 9 ноября. Однако, по словам Таттари, за день до показа директор центра культуры Анжелика Петрова запретила показ.

«Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения. Более того, она накажет всех сотрудников, кто отобрал данный спектакль на фестиваль, хотя приглашение подписано ею лично», — написал Таттари.

Он отметил, что жанр спектакля — сатирический памфлет.

«Мне кажется, политическая сатира как жанр в стране пока не запрещена? Создатели спектакля не ставили себе цели поддерживать какое-либо политическое движение, мы не занимаемся политикой», — добавил Таттари.

На странице фестиваля на сайте ЦК «Сцена» спектакль на данный момент в афише не указан, при этом в сохранённой копии страницы «Сцены» во «Вконтакте» в посте от 31 октября постановка стоит в программе фестиваля, однако сейчас эта запись удалена. Спектакль также указан в афише, опубликованной районной газетой Коньково 1 ноября. По телефону Петровой, указанному на сайте ЦК «Сцена», никто не ответил.