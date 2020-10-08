Московские полицейские провели рейды по театрам в поисках пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции

В Москве полицейские провели рейды по театрам, чтобы выявить пенсионеров старше 65 лет, нарушающих «домашний режим». Известно, что рейды в Театре сатиры и «Ленкоме» проводили инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

«Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. И мы выявили ряд нарушителей. С ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», – сообщил «Комсомольской правде» главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

По данным издания, правоохранители не штрафовали пожилых театралов. Вместо этого они проводили с пенсионерами беседы, объясняя необходимость мер самоизоляции и рекомендовали «посещать» кружки и секции проекта «Московское долголетие», которые продолжают работу в онлайн-формате.