Московская студия приедет в Нижний Тагил для съёмок нового сезона тревел-шоу с ведущим-греком 

Съёмочная группа YouTube-шоу «Ехал грека. Путешествие по настоящей России» собирается снять новый, четвёртый сезон, в Свердловской области и Пермском крае. Одной из остановок профессиональных путешественников станет Нижний Тагил.

«Ехал грека. Путешествие по настоящей России» — интерактивный документальный сериал московской студии «Лавр». В разработке маршрутов каждой серии принимают участие зрители, также они подсказывают темы и героев. Ещё одна фишка шоу — его ведущий. Это грек Димитрис Георгиадис, который окончил ГИТИС в Москве и сейчас живёт в Афинах.

Съёмочная группа уже выпустила три сезона: про «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» (от Вологды до Великого Устюга) и Архангельскую область. Выпуски набирают на YouTube в среднем около 20 тысяч просмотров.

«Мы ничего не придумываем, не снимаем постановочные сцены — это наш принцип. Как во всяком путешествии, по пути происходит множество приключений, незапланированных удивительных знакомств. Поэтому мы ведём съёмки практически нон-стоп: машины оборудованы специальными action-камерами, а также портативной системой связи, чтобы всегда быть онлайн со зрителями, дать им возможность в реальном времени следить за нашим маршрутом, советовать, реагировать. То есть стать нашими попутчиками», — рассказывают создатели шоу.

Исполнительный продюсер студии «Лавр» Александр Савельев рассказал АН «Между строк» о том, что сейчас съёмочная команда составляет маршрут, ищет темы и интересные места. Авторы шоу планируют рассказать зрителям о Демидовском музее-заводе. Съёмки нового сезона должны начаться в конце весны — начале лета 2021 года.

Первые три сезона были реализованы при поддержке Минкульта РФ, Русского географического общества и фонда Тимченко. На новый сезон создатели планируют собрать средства через краудфандинг.

Выпуск шести серий стоит 2 млн рублей. По словам создателей проекта, если удастся собрать больше — сделают больше серий. Бюджет включает билеты ведущего из Афин и обратно, транспортные расходы, проживание съёмочной группы, а это пять человек.

Поддержать путешественников можно на платформе «Планета». Здесь уже собрано 513 тысяч рублей.