Мошенники взломали облачное хранилище тагильского фотографа Евгении Коноваловой и потребовали 10 тысяч рублей за восстановление данных

Хакеры взломали облачное хранилище тагильского фотографа Евгении Коноваловой. Злоумышленник связался с девушкой через Telegram, признался в содеянном и стал вымогать 10 тысяч рублей за восстановление данных. Также он пригрозил, что если она не выплатит ему заявленную сумму, то он отправит её фотографии личного характера родственникам и знакомым.

«Мне пришло сообщение в мессенджере о том, что из моего облачного хранилища удалены все фотографии за последние 10 лет работы. Его объём — 600 Гб. При этом автор этого сообщения предупреждал, чтобы я не переживала, ведь перед удалением он скачал их себе. Чтобы вернуть все свои фотографии обратно, я должна была ему заплатить», — рассказывает Евгения Коновалова.

По словам девушки, помимо облачного хранилища были взломаны и её соцсети. Но с восстановлением аккаунтов возникли сложности, так как к ним был привязан старый номер телефона, к которому Евгения уже не имела доступа.

«3 февраля дочка отправила мне скриншот о том, что взломали её личный кабинет на маркетплейсе и заказали товаров на 60 тысяч рублей. Они уже находились в Москве, а в способе оплаты была указана наша карта. При получении товаров деньги были бы списаны с неё. Нам сказочно повезло, что с помощью горячей линии компании заказ удалось аннулировать. Мы поняли, что были взломаны и соцсети дочери, а возможно и мужа», — делится Евгения.

Муж Евгении и их дочь обратились с заявлением в полицию.

«Я считаю, что это киберпреступление. А также настоящий шантаж и воровство данных. Людей за это нужно наказывать. Мошеннику я показала, что для меня это не ценность. Я не стала вестись на провокации, потому что я знаю, как устроена их система. Сколько им ни плати, они будут требовать всё больше и больше», — считает Евгения Коновалова.