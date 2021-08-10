Мошенники вынудили 83-летнюю тагильчанку дважды съездить на такси в Екатеринбург, чтобы перевести им 900 тысяч рублей

83-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам около 900 тысяч рублей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пожилой женщине позвонили на телефон с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником главного управления по экономическим преступлениям по Москве и спросил потерпевшую, знакома ли ей женщина с фамилией Кулишова. Звонивший объяснил пенсионерке, что якобы эта женщина получила доступ к счетам тагильчанки, однако сумела скрыться от правоохранителей. После этого мужчина предупредил пенсионерку, что для сохранности сбережений с ней свяжется «сотрудник Центробанка».

«“Сотрудник банка” по имени Юлия была настолько внимательна и убедительна, что уговорила пожилую женщину на поездку в Екатеринбург, так как, по её словам, офис банка в Нижнем Тагиле не работает. Обходительный “представитель банка” даже вызвала такси пенсионерке и была постоянно с ней на связи, давая инструкции, куда ехать и что делать», — рассказывают в ведомстве.

Приехав в офис банка в Екатеринбурге, пострадавшая сняла со своего счёта 400 тысяч рублей. Ещё 500 тысяч со счёта умершего супруга из-за отсутствия необходимых документов ей снять не удалось. Тогда Юлия уговорила пенсионерку перевести первую сумму по указанному счёту, а за оставшимися деньгами приехать позже. После чего пожилая женщина поехала домой за документами, а затем снова в Екатеринбург на такси, чтобы повторить действия с банковскими счетами. После совершённого перевода «сотрудница банка» пообещала перезвонить на следующий день для подтверждения переводов.

Вечером того же дня пенсионерка созвонилась с внучкой и рассказала ей о своих действиях. Та объяснила бабушке, что её обманули мошенники, и настояла на обращении в полицию.

Сейчас в отделе полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.