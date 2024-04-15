Мошенники развели жителя посёлка под Нижним Тагилом на 700 тысяч рублей

В селе Бродово 51-летний работник местного совхоза стал жертвой мошенников. Мужчина в мессенджере получил сообщения от якобы руководителя предприятия, который известил подчинённого о том, что в совхозе проводится проверка ФСБ и с ним свяжется сотрудник Фролов. Историю очередной жертвы мошенников рассказал начальник отделения полиции № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское» майор Анатолий Ведерников на встрече с жителями села.

«После сообщений жителю села Бродово позвонил неизвестный абонент и представился Фроловым Олегом Евгеньевичем. На другом конце провода мужчине очень правдоподобно объяснили, что он стал жертвой мошенников и теперь ему нужно срочно обратиться в банк, оформить “зеркальный кредит” и перевести деньги на “безопасный счёт”. Для этого работник совхоза приехал в Нижний Тагил, оформил заём в 700 тысяч рублей в одном из местных банков и перевёл деньги мошенникам. Только вернувшись домой, он решил позвонить руководителю предприятия и спросить про сотрудников ФСБ. Как выяснилось, начальник не присылал никаких сообщений», — рассказал полицейский.

Также представитель МВД напомнил, что сотрудники силовых ведомств никогда не звонят гражданам через мессенджеры, не присылают документы, чтобы подтвердить свою личность. Полиция может пригласить в конкретное подразделение по указанному адресу. Никаких просьб по телефону о переводе денег силовики никогда не высказывают. Так действуют только аферисты.

«Будьте внимательнее, тщательно проверяйте любые тревожные сообщения. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить на горячую линию банка, в дежурную часть полиции. Эти телефоны нужно набрать самому, так как мошенники, используя возможности ip-телефонии, с лёгкостью подменяют любые телефоны, в том числе государственных организаций, имеющиеся в свободном доступе на официальных интернет-ресурсах», — рекомендовал майор Ведерников.