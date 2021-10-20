Мошенники проводят фейковый опрос о вакцинации среди свердловчан

В мессенджерах свердловчан распространяется информация о якобы проводимом опросе о вакцинации против COVID-19. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили: этот опрос — фейк. Так могут действовать только мошенники, отмечают в ведомстве и настоятельно просят уральцев быть бдительными.
В полиции подчеркнули: кем бы ни представлялись звонящие, ни в коем случае нельзя сообщать никакие данные, нельзя оформлять с их помощью кредиты, не нужно перечислять никуда и никому деньги.
«Правоохранительные органы никогда не просят по телефону совершить какую-либо финансовую операцию либо предоставить персональные данные человека. Убедиться в том, что вам звонят злоумышленники, можно очень просто: необходимо позвонить в организацию, сотрудником которой представляется звонящий, по номерам телефонов, размещённым на официальном сайте ведомства. При этом с настороженностью следует относиться и к подобным рассылкам: отделами полиции, расположенными в муниципальных образованиях Свердловской области, просьб о распространении такого предостережения никуда не направлялось. По имеющейся информации, подобные информационные “утки” распространялись и в других регионах нашей страны», — пояснил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.