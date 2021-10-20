Мошенники проводят фейковый опрос о вакцинации среди свердловчан

В мессенджерах свердловчан распространяется информация о якобы проводимом опросе о вакцинации против COVID-19. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили: этот опрос — фейк. Так могут действовать только мошенники, отмечают в ведомстве и настоятельно просят уральцев быть бдительными.

В полиции подчеркнули: кем бы ни представлялись звонящие, ни в коем случае нельзя сообщать никакие данные, нельзя оформлять с их помощью кредиты, не нужно перечислять никуда и никому деньги.