Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт с помощью дубликата сим-карты

В России появился новый вид банковского мошенничества с помощью дубликатов сим-карт. Чтобы получить сим-карту, злоумышленник сообщает менеджеру салона сотовой связи о том, что потерял телефон, называет данные владельца и просит восстановить сим-карту. В других случаях похитители используют подложные паспорта и доверенности.

В полиции советуют: если вдруг ваша сим-карта перестала функционировать, нужно незамедлительно выяснить причины блокировки. Возможно, кто-то с вашим подложным паспортом активировал дубликат. В данном случае понадобится и блокировка платёжных средств, привязанных к телефону. Специалисты советуют также заключить «блокирующее» соглашение с сотовым оператором, запрещающее получать копию сим-карты по доверенности.