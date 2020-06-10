Мошенники под брендом компании Тимура Бекмамбетова набирают подростков для съёмок в Нижнем Тагиле

Неизвестные создали в Instagram копию страницы творческой команды режиссёра Тимура Бекмамбетова, где мошенники собирают паспортные данные несовершеннолетних для съёмок. В фейковом аккаунте кинокомпании Bazelevs четыре публикации о наборе актёров для массовки в возрасте от 14 до 27 лет. Уточняется, что съёмки будут проходить в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле и близлежащих деревнях в конце июня. Организаторы обещают платить 3700 рублей в смену.

«Опыт работы неважен, главное — не бояться камеры. Должность — прохожие, посетители магазинов, люди на остановках (возможно взаимодействие с вами). Взаимодействие будет выбрано после знакомства. Требования — опрятный внешний вид, умение слышать и слушать. Некоторых будем переодевать для каждого взаимодействия», — говорится в объявлении.

Кроме того, чтобы принять участие в отборе, кандидату на роль необходимо быть подписанным на данный аккаунт в Instagram и сделать репост.

В студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs изданию «Европейско-Азиатские новости» рассказали, что они не имеют к данному аккаунту никакого отношения. По мнению кастинг-директора Ольги Гилевой, фейковая страница была создана для накрутки подписчиков.

«Это, конечно, бред. Никто столько не платит массовке. Даже за 14 часов. И где все подробности? Где номер бригадира массовки и условия работы? Название проекта, режиссёр? Всё, что касается детей, всегда решается только через взрослых. В Москве массовка стоит от 700 до 1500 максимум. А тут в провинции аж 3700», — поясняет Гилева.

В числе подписчиков аккаунта мы нашли несколько тагильчан. Опрошенные нами молодые люди рассказали, что увидели данное объявление у друзей, подписались на аккаунт, но потом поняли, что это мошенники, и больше не интересовались кастингом.

«Когда только узнала, что дочь собирается на пробы, аккаунт в Instagram был ещё открытым, — рассказала АН “Между строк” мама одного из подписчиков. — Я успела прочитать о 3700 рублей в сутки, о том, что нужны персональные данные, номер банковской карты. Всё было слишком хорошо и поэтому не походило на правду. А на следующий день зашла снова на страницу — она уже закрыта».

Сейчас в кинокомпании выясняют, кому и зачем это объявление было нужно.