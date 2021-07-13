Мошенник, представившись сотрудником банка, обманул жителя Нижнего Тагила на 39 тысяч рублей

В отдел полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» обратился 51-летний мужчина, который перевёл на счёт мошенников 39 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Установлено, что мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил взять кредит, на что потерпевший ответил отказом. После этого звонивший сказал, что скинет СМС с различными условиями кредитов для ознакомления, после чего разговор прекратился.

«Через несколько минут гражданину поступило СМС с кодом "3662 ОСТОРОЖНО! Код запрашивают мошенники!". Когда неизвестный снова позвонил, потерпевший назвал ему данные четыре цифры», — рассказали в ведомстве.

Позже мужчина заподозрил, что его обманули, и позвонил в банк, где его проинформировали о списании со счёта денежных средств в сумме 39 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).