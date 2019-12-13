«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тысяч рублей за задержки транспорта на акции 3 августа

Симоновский районный суд в полном объёме удовлетворил исковые требования ГУП «Мосгортранс» к Любови Соболь и Георгию Албурову за ущерб, причинённый в связи с проведением несанкционированной акции 3 августа, пишет «Коммерсантъ».

«Суд принял решение взыскать 657 тысяч рублей солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.

Напомним, в сентябре Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о взыскании 1,2 млн рублей с Алексея Навального, Ильи Яшина и ряда других оппозиционеров за ущерб от несанционированной акции 27 июля, понесённый в связи с задержками общественного транспорта. Аналогичный иск на 657 тысяч рублей, но уже в связи с акцией 3 августа, компания подала к Любови Соболь и Георгию Албурову.