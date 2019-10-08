Мосгорсуд отменил приговор одному из фигурантов дела «Нового величия»

Мосгорсуд отменил приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому. Ранее он был осуждён по статье о создании экстремистского сообщества. Прокуратура просила отменить приговор в связи с нарушением обвиняемым условий досудебного соглашения.

Как пишет ТАСС, сейчас дело Ребровского направлено на новое рассмотрение, сам же мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, 29 апреля Павел Ребровский был приговорён к 2,5 годам колонии. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества. Уголовное дело рассматривали в особом порядке без исследования доказательств. Изначально Ребровский признал вину и заключил сделку со следствием, но во время судебных разбирательств он отказался от своих показаний. 18 июля Мосгорсуд направил материалы его уголовного дела в прокуратуру для проведения проверки по факту соблюдения или несоблюдения им досудебного соглашения.