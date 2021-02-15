Морозы простоят на Среднем Урале до конца недели

Настоящая уральская зима задержится в Свердловской области до конца этой рабочей недели. По данным Уральского гидрометцентра, ночью в некоторых районах региона температура воздуха будет опускаться ниже –38°С.

С 16 по 21 февраля днём столбики термометров в Нижнем Тагиле будут показывать от –17 до –18°С. Ночи будут холодными: от –27 до –31°С. В ГУ МЧС России напоминают населению, что в морозы нужно позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

В ГИБДД автолюбителей просят воздержаться от поездок без острой необходимости. Отправляясь в дальнюю дорогу, взять с собой средства спасения: лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон.

Не забывайте одеваться соответственно погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже –20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями.

За помощью при возникновении происшествий необходимо обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Отметим, что морозы пришли в регион во второй половине декабря 2020 года и продержались практически до середины января. Синоптики отмечают, что таких морозов на Урале не было с 2006 года. В 20-х числах первого месяца года в Свердловской области наблюдалась аномальная оттепель с температурой до +3 градусов днём.