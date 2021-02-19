Морозы на Среднем Урале продержатся ещё две недели

В Свердловской области в ближайшие две недели будет держаться морозная зимняя погода. После температура начнёт постепенно повышаться, рассказала на пресс-конференции главный синоптик области Галина Шепоренко, пишет Znak.com.

«Мы ожидаем прогноз на тёплое полугодие к 20 марта. До конца февраля и в первую пятидневку марта будет погода сугубо зимняя. Будет подсыпать снег. Ближайшие холодные дни ожидаются 23–24 февраля. Это, скорее всего, последние крепкие морозы, когда на юге температура воздуха сможет опускаться до –30 градусов, а на севере — гораздо ниже», — заявила Шепоренко.

В Нижнем Тагиле самыми холодными станут выходной понедельник, 22 февраля, и праздничное 23 февраля. Температура воздуха днём опустится до –26...–28 градусов, ночью — до –35. Короткая рабочая неделя начнётся с незначительного потепления: –21 градус днём и –30 ночью.

Также главный синоптик региона сообщила, что в марте на территории Свердловской области температура воздуха будет на уровне нормы. А вот осадков ожидается больше, что вызывает опасение специалистов из-за паводков.