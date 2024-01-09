Морозы и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле

На предстоящей неделе в Свердловской области сохранятся морозы и сильный ветер, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, во вторник, 9 января, синоптики прогнозируют морозную погоду, порывы ветра будут достигать 10 м/с, днём температура воздуха составит –19°C, ночью — до –22°C. В среду, 10 января, столбики термометров покажут –21°C, ночью похолодает до –26°C, ожидается небольшой снег. В четверг, 11 января, будет малооблачно, без осадков, но сильный ветер до 10 м/с, днём температура воздуха опустится до –20°C, ночью — до –26°C.

В пятницу, 12 января, будет пасмурно, пройдёт снег, днём до –18°C, ночью ожидается –20°C. В субботу, 13 января, будет облачно, также пройдёт небольшой снег, днём температура воздуха составит –18°C, ночью — до –24°C. В воскресенье, 14 января, осадков не прогнозируется, днём ожидается –24°C, ночью — до –27°C.



Во время резкого похолодания в пожарно-спасательной службе советуют отменить проведение работ на открытом воздухе, туристам не следует ходить в походы, автолюбителям в морозные дни рекомендуют ограничить использование личного транспорта.