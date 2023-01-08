Общество

Морозы до –34 градусов ожидаются в понедельник в Нижнем Тагиле

08.01.2023 17:01
Морозы до –34 градусов ожидаются в понедельник в Нижнем Тагиле

Синоптики сообщили о предстоящем аномальном похолодании в Свердловской области до –40 градусов. Как уточнили АН «Между строк» в региональном управлении МЧС, на следующей неделе, с 9 по 11 января, в Нижнем Тагиле ожидаются сильные морозы. 

Согласно сервису windy.com, утром 9 января столбики термометров в Нижнем тагиле могут опуститься до – 34 градусов Цельсия.

Во время резкого похолодания в пожарно-спасательной службе советуют отменить проведение работ на открытом воздухе, туристам не следует ходить в походы. Автолюбителям в морозные дни рекомендуется ограничить использование личного транспорта.


Фото: сервис windy.com / скриншот

В МЧС напомнили, что при возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 либо звонить на единый номер экстренных служб — 112.

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