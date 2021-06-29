Моргенштерн объявил о сборе средств на лечение ребёнка со СМА

Рэпер Моргенштерн объявил о сборе средств на лекарство ребёнку из Краснодарского края, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА), пишет «Дождь».

26 июня Моргенштерн опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о сборе средств ребёнку, на лечение которому нужно более 160 миллионов рублей.

«Есть такой мальчик — зовут Илюха. И его жизнь стоит 160 миллионов рублей. <…> Вам, наверно, кажется, что это ***** [много]. Но подумайте на секунду — на моём канале 10 миллионов подписчиков. 160 миллионов рублей стоит жизнь, на меня подписаны 10 миллионов. Каждому надо скинуть по 16 рублей. Вам жалко 16 рублей?» — обратился к зрителям Моргенштерн.

Вскоре на странице в Instagram, посвящённой помощи ребёнку, сообщили, что Моргенштерн «взорвал» сбор средств.

«Ещё совсем недавно наши суточные отчёты исчислялись десятками тысяч рублей, а теперь десятками миллионов! Это просто фантастика», — говорится на странице.

За 27 июня на лечение мальчика удалось собрать более 12 миллионов рублей, а за 28 июня — ещё 15 миллионов рублей. Как пишет издание «Юга.ру», сам Моргенштерн пожертвовал на лечение ребёнка более 10 миллионов рублей.

У трёхлетнего Ильи Худобы из города Тимашевск Краснодарского края диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА) второго типа. Его родители собирают деньги на покупку препарата «Золгенсма» стоимостью 168 миллионов рублей. По состоянию на 28 июня на лекарство всего собрали 64,7 миллиона рублей.

«Золгенсма» считается одним из самых дорогих в мире лекарств. Пациенту требуется один укол этого препарата, чтобы остановить развитие СМА. Большинство других препаратов пациентам со СМА нужно принимать пожизненно.