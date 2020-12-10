Мораторий на штрафы и пени за просрочку оплаты ЖКХ могут продлить до весны

Правительство может продлить срок действия моратория на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ до весны 2021 года, пишет «Коммерсантъ». Первые совещания по увеличению сроков действия моратория пройдут на следующей неделе.

Льготный режим оплаты услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний был запущен в апреле из-за пандемии коронавируса и должен завершиться 1 января 2021 года. Не продлевать режим уже попросили энергетики: из-за отмены штрафов оплачивать квитанции за тепло и электроэнергию стали хуже, а по прогнозам отрасли, к концу года долги населения вырастут на 50 млрд рублей.

Наиболее существенное сокращение уровня оплаты тепловой энергии — на 12% — произошло в апреле. С апреля по ноябрь нарастающим итогом снижение платежей составило 1,7% год к году, или 12,2 млрд рублей. Дебиторская задолженность за потреблённое тепло на 1 октября составила 176 млрд рублей, по итогам года показатель может вырасти на 10%, до 212,5 млрд рублей.