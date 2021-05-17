Моноспектакль тагильских кукольников взял приз международного фестиваля

В минувшие выходные артисты Нижнетагильского театра кукол представили в Московском областном театре кукол экспериментальную постановку «Аленький цветочек» (6+). Показы состоялись в рамках международного фестиваля «Театр кукол — без границ», на который съехались ведущие театры кукол страны.
Организаторы фестиваля ежегодно отбирают необычные постановки российских театров и зарубежья, в программе — театральные работы для малышей, подростков и взрослых. Нижнетагильский театр кукол получил приз за лучший семейный спектакль по мнению семейного жюри в номинации номинация «Самое оригинальное исполнение». Как рассказала «Афише МС» задействованная в монопостановке артистка Татьяна Швендых, после спектакля было очень много положительных отзывов и от участников, и от жюри.
«Показы спектакля прошли великолепно, зрители принимали нас очень тепло. Было два спектакля: первый для участников фестиваля, а второй для зрителей и жюри. Оба прошли хорошо благодаря слаженности работы нашей команды. Огромную благодарность хочется выразить организаторам фестиваля за тёплый приём и заботу, которой мы были окружены с первых до последних минут пребывания в Московском областном театре кукол. Это бесценно», — заключает артистка.
- Премьера спектакля режиссёра Натальи Молокановой «Аленький цветочек» состоялась в 2019 году в рамках камерного проекта «Сказки под абажуром» для малого зала. Спектакль поставлен по пьесе Николая Коляды в формате моноспектакля: одна актриса исполняет роли всех персонажей. Куклы в спектакле планшетные, с руками на шарнирах, а чудовище похоже на оживший куст с мерцающими глазами.