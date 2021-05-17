Моноспектакль тагильских кукольников взял приз международного фестиваля

В минувшие выходные артисты Нижнетагильского театра кукол представили в Московском областном театре кукол экспериментальную постановку «Аленький цветочек» (6+). Показы состоялись в рамках международного фестиваля «Театр кукол — без границ», на который съехались ведущие театры кукол страны.

Организаторы фестиваля ежегодно отбирают необычные постановки российских театров и зарубежья, в программе — театральные работы для малышей, подростков и взрослых. Нижнетагильский театр кукол получил приз за лучший семейный спектакль по мнению семейного жюри в номинации номинация «Самое оригинальное исполнение». Как рассказала «Афише МС» задействованная в монопостановке артистка Татьяна Швендых, после спектакля было очень много положительных отзывов и от участников, и от жюри.

«Показы спектакля прошли великолепно, зрители принимали нас очень тепло. Было два спектакля: первый для участников фестиваля, а второй для зрителей и жюри. Оба прошли хорошо благодаря слаженности работы нашей команды. Огромную благодарность хочется выразить организаторам фестиваля за тёплый приём и заботу, которой мы были окружены с первых до последних минут пребывания в Московском областном театре кукол. Это бесценно», — заключает артистка.