Монеточка записала песню о лесных пожарах в Сибири

Уральская певица Лиза Монеточка выпустила новый трек «Гори, гори, гори», который посвящён теме лесных пожаров в России. 9 августа популярная исполнительница опубликовала песню на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Все деньги, собранные с прослушивания этого трека на стриминговых сервисах, отправятся на приобретение ранцевых огнетушителей, воздуходувок-опрыскивателей, навигаторов и на покрытие других важных расходов в рамках программы Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях, вплоть до инициативы по внесению изменений в школьные учебники, в некоторых из которых были найдены ошибочные советы по противодействию огню и предотвращению возгораний», — написала Монеточка.