Момент столкновения трёх машин на перекрёстке Октябрьской Революции и проспекта Строителей попал на видео

19 июня около 20:00 в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Момент столкновения попал на запись камеры наблюдения.

На кадрах видно, как Volkswagen Polo выехал на перекрёсток улиц Октябрьской Революции и Строителей на запрещающий сигнал светофора. В этот момент он на полном ходу врезался в автомобиль Mazda, который ехал на зелёный. От удара Volkswagen развернуло и отбросило на Honda, стоящую на светофоре. В результате ДТП никто не пострадал.

Утром 21 июня на этом же перекрёстке 26-летняя женщина на «ВАЗ-2112» при повороте налево не уступила Nissan Qashqai под управлением 38-летнего мужчины. Автоледи получила ушиб грудной клетки, водителя кроссовера спасла подушка безопасности, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.