Момент ДТП легковушки и тепловоза под Нижним Тагилом попал на видео

В Сети появился момент ДТП с легковушкой и тепловозом, которое произошло днём 5 июня на 6-м километре перегона Верх-Нейвинск — Нижний Тагил на нерегулируемом железнодорожном переезде.

На видеозаписи видно, как Daewoo Nexia объезжает по встречной полосе автомобили, которые остановились на запрещающий знак железнодорожного светофора. И в момент пересечения рельсов в автомобиль врезается тепловоз.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia, женщина 1974 г.р., имеющая водительский стаж более 5 лет, трезвая, совершила выезд на запрещающий сигнал светофора на ж/д переезде, в результате чего допустила столкновение с тепловозом. Поезд простоял на переезде 50 минут, после чего продолжил движение», — уточнили в ГИБДД Свердловской области.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.