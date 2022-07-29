Молодёжный театр готовит интерактивный эротический триллер по Лермонтову 

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила готовят постановку «Игра в маскарад» (18+) по пьесе Михаила Лермонтова. Режиссёр спектакля Дарья Шахова определяет жанр как эротический триллер-фарс.

«Игра в маскарад» соединит в себе пластику, перформанс, восточную эстетику, электронную музыку и саунд-дизайн. Ещё одна фишка — зрители прямо во время спектакля сами смогут решить, какую роль сыграет артист сегодня.

«История мужа, который из ревности отравил свою невинную молодую жену, будет рассказана на языке пластики и жеста в сочетании с оригинальным текстом шедевра русской классической литературы. Спектакль экспериментальный, он о тайных сторонах жизни людей высшего сословия, об их скрытых страстях и интригах, страданиях и пороках, мечтах и стремлениях», — говорит режиссёр Дарья Шахова.

Над спектаклем работали художник-постановщик Анастасия Пичугина из Екатеринбурга, хореограф Илья Подчезерцев из Иркутска. Музыку для новой работы написал московский композитор Виталий Носуленко, за саунд-дизайн спектакля отвечал Тимур Курбанов из Санкт-Петербурга.

Постановочная группа практически в полном составе знакома жителям Нижнего Тагила по спектаклю «Щелкунчик» (6+), а вот актёрская труппа пополнилась новыми артистами, с которыми тагильчан познакомят уже совсем скоро.

Премьера спектакля запланирована на 27 августа, билеты можно приобрести на сайте театра.