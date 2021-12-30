Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменили из-за ковида

Молодёжный чемпионат мира по хоккею, который проходил с 26 декабря в Канаде, отменён из-за распространения коронавируса среди участников турнира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

«Из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма “омикрон” чемпионат мира будет отменён, чтобы обеспечить безопасность и здоровье всех участников», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что матч между сборными России и Словакии на молодёжном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею отменён. Как сообщает РИА Новости, сборной России присудили техническое поражение из-за случая заражения коронавирусом нападающего Матвея Мичкова. Матч должен был состояться 30 декабря в 00:30.

Как сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на агента Мичкова Сергея Федотова, хоккеист отправлен на карантин, при этом он чувствует себя «отлично, никаких симптомов нет».

По данным телеканала, тест у Мичкова брали канадские врачи, он оказался положительным. Экспресс-тест, который форварду сделал врач сборной России, показал отрицательный результат. «Матч ТВ» сообщает, что коронавирус выявили ещё у одного российского хоккеиста, его имя не называется.

Также встреча между сборными Финляндии и Чехии, которая должна была пройти 29 декабря в 22:00, была отменена. Чешская команда получила техническое поражение из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков.

28 декабря техническое поражение присудили молодёжке США после отмены матча со Швейцарией.