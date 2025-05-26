Молодёжь затянула «Катюшу» в тагильском автобусе (ВИДЕО)

17 мая 2025 года в автобусе № 77, который ездит по маршруту «Вагонка — ГГМ», молодые тагильчане устроили настоящий концерт патриотической песни. В какой-то момент кто-то затянул песню «Катюша», и её подхватил буквально весь автобус.

«Вечером 17 мая я ехал в 77-м автобусе. Вдруг зашла молодёжь, включила колонку и начала петь. Многие стали подпевать, мне стало очень весело. Играли патриотические песни, и мне кажется, что это очень важно в наше непростое время», — рассказал редакции АН «Между строк» автор видео Роман.