«Молодой человек в чёрной маске что-то бросил на машину». В Нижнем Тагиле неизвестный поджёг Volvo (ВИДЕО)

Вечером 25 марта в Нижнем Тагиле на пульт экстренных служб поступило сообщение о пожаре. На Вагонке горел автомобиль Volvo. Как рассказывают очевидцы происшествия в паблике «Инцидент Нижний Тагил», машину подожгли.

«Это был поджог. Молодой человек с закрытым лицом в чёрной маске и шапке что-то бросил на машину, был запах бензина, после чего машина загорелась, и он убежал. Потушили действительно быстро. Сначала стали тушить огнетушителями очевидцы, не испугались огня», — рассказала тагильчанка в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Пожар устранили в течение двух минут. У иномарки пострадал моторный отсек. На место возгорания прибыло два автомобиля и семь человек личного состава, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. Никто из людей не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают, что каждая машина должна иметь первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, ёмкость с водой или пустую, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду. Даже при отсутствии тревожных сигналов спасатели советуют регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака и обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений.