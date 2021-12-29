Молодому следователю полиции Верхней Салды, сбившему двух сидевших на дороге пьяных маргиналов, дали реальный срок 

В Верхней Салде вынесли приговор 25-летнему следователю полиции Илье Онышко, который сбил пьяных пешеходов, сидевших на дороге ночью. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области, мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Резонансное ДТП произошло 26 октября 2019 года около 23:00 в районе деревни Северной Верхнесалдинского района. Полицейский возвращался с работы из Верхней Салды домой в посёлок Свободный, когда сбил двоих человек — мужчину и женщину. ДТП зафиксировал видеорегистратор. На нём видно, что фигуры людей без светоотражающих элементов на одежде появились из темноты внезапно. Мужчина сидел на проезжей части, женщина стояла рядом с телефоном в руках.

В тот вечер шёл моросящий дождь и была плохая видимость. Онышко поздно заметил помеху и не успел затормозить. Следователь вызвал сотрудников ГИБДД и скорую помощь на место происшествия, чем спас жизнь сбитой женщине. Через месяц мужчина-пешеход умер в больнице, предположительно от осложнений пневмонии. Об этом Илья Онышко рассказал в интервью E1.ru.

По версии следствия, Онышко превысил разрешённую скорость. Вместо 40 км/ч он ехал больше 70 км/ч, не учёл плохую видимость и мокрую дорогу. Илья при этом отрицал, что превысил скорость.

«По уголовному делу следователем СКР проведён комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Осуществлены осмотры места происшествия и предметов, следственный эксперимент, допросы свидетелей, экспертов и обвиняемого, проведены судебно-медицинские, автотехническая и видеотехническая судебные экспертизы», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По словам водителя, в ходе расследования сотрудником Следственного комитета были сфальсифицированы данные о видимости на дороге — вместо реальных 20 метров следователи указали 104 метра. Это озвучивалось на суде.

Кроме того, брат погибшего мужчины попросил не наказывать следователя реальным лишением свободы и рассказал, что его родственник вёл асоциальный образ жизни: злоупотреблял алкоголем, вёл себя агрессивно, ранее неоднократно был судим за кражи.

Несмотря на нестыковки в расследовании, суд признал Илью Онышко виновным и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и лишению права управлять транспортными средствами на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.