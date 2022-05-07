Молодая пара из Нижнего Тагила спасла сбитую водителем «Газели» собаку 

Пара из Нижнего Тагила Марина Братчикова и Олег Смирнов 4 мая спасла собаку, сбитую водителем «Газели» на улице Землячки. Они увидели пост о происшествии в группе «Инцидент Нижний Тагил» и немедленно поехали по указанному адресу.

У животного были сломаны две лапы и челюсть, оно лежало в крови возле дома № 14 на улице Землячки. По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия.

«На месте уже были люди, которые пытались помочь. Мы погрузили собаку в машину и поехали в “Весёлый шпиц”. Там животному смогли обработать раны, дать обезболивающее. Рентген в клинике не работал, нужно было ждать до утра или ехать в ветклинику в Екатеринбург. Приняли решение ждать. Провели с собачкой всю ночь, это оказалась девочка, возрастом около года. Собака — прекрасная малышка, поразила своей терпеливостью и доверием. Она не скулила, не огрызалась. Она просто доверяла, терпела боль», — рассказала АН «Между строк» Марина Братчикова.

На следущий день с самого утра супруги поехали в ветеринарную клинику «Симба». Собаку осмотрели, сделали рентген. Врачи диагностировали открытый и закрытый переломы передних лап, перелом челюсти.

«В “Симбе” возможность прооперировать была только после 12 мая. Мы не согласились ждать, не хотели, чтобы собака испытывала мучения. По рекомендации врачей начали искать клинику в Екатеринбурге. Это оказалось не так просто. Либо специалист в отпуске, либо нужно ждать, либо нет стационара. Единственный вариант, который нам подошёл, — это “Зоодоктор”. Нам нужно было успеть за 1,5 часа доставить туда собаку», — рассказывает Марина.

6 мая пострадавшую собаку осмотрел ветеринар в Екатеринбурге, назначил анализы и операцию. Вечером того же дня животное прооперировали, операция прошла успешно. На лапу с открытым переломом установили спицы, из другой лапы удалили осколки. Прооперировали челюсть, поставили антибиотики, дали обезболивающее и успокоительное, обработали раны.

На данный момент собачка чувствует себя хорошо, много пьёт, но не может сходить в туалет и принять нужную позу из-за травмы. 8 мая врач проведёт повторный осмотр и даст дальнейшие рекомендации.

Молодые люди признаются, что их поразило количество неравнодушных людей в соцсетях, которые оказали моральную и материальную помощь. Общими усилиями на лечение постадавшего животного было потрачено около 50 000 рублей. В эту сумму не входит оплата стационара.

Собаку Марина и Олег оставят себе. Их подписчики в соцсетях активно предлагали разные имена: Майя, в честь спасения в мае, Лиса, Лаки. В итоге молодые люди решили назвать питомца Бусинкой.

