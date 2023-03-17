Молодая пара из Нижнего Тагила попалась на уловки «агента ФСБ» и перевела на «безопасные счета» почти 2 млн рублей

Молодая пара из Нижнего Тагила, проживающая на Вагонке, попалась на уловки онлайн-аферистов и перевела на «безопасные счета» 1 млн 800 тысяч рублей. Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», супруги были уверены, что звонившие им силовики пытались помочь сохранить сбережения.

Аферисты придерживались привычной схеме обмана: мошенник позвонил тагильчанке, представившись сотрудником ФСБ Александром Брагиным, он сообщил, что якобы на имя пострадавшей кто-то пытается оформить кредит. Чтобы избежать потери сбережений, аферист предложил ей взять заём, обналичить деньги, а после перевести купюры на «безопасный счёт». Женщина выполнила всё по инструкции беспрекословно. Затем, через несколько дней ей позвонил другой «представитель» ФСБ по фамилии Черников и сказал, что ей необходимо оформить ещё несколько займов. В общей сложности пострадавшая перевела более 800 тысяч рублей.

После этого с тагильчанкой снова связался якобы человек в погонах и стал задавать ей вопросы о близких родственниках. Испуганная женщина продиктовала персональные данные супруга, а после передала ему трубку. По телефону мужчину убедили в том, что ему тоже необходимо «спасти» свои сбережения. Таким образом он оформил два кредита по 500 тысяч рублей и отправил деньги на безопасные» счета. Получив немалую сумму аферисты супружеской паре больше не звонили. Тогда тагильчанка поняла, что вместе с мужем попалась на уловки злоумышленников.

Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.