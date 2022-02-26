МОК призвал отменить все соревнования на территории России и Беларуси

Международный олимпийский комитет призвал отменить все соревнования на территории России и Беларуси, сообщает пресс-служба МОК.
«Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов», — говорится в сообщении на сайте МОК.
Исполком МОК также призвал спортивные федерации не вывешивать флаги и не включать гимны России и Беларуси на всех соревнованиях. Возможные санкции за демонстрацию государственной символики стран не обсуждались.
Ранее, 25 февраля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Кроме того, матчи российских и украинских команд будут проводиться на нейтральных стадионах.
С 4 марта в Пекине стартует Паралимпиада, куда едет 71 российский спортсмен.
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