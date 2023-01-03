Могли сгореть 12 млн рублей. Стали известны подробности ДТП и пожара с участием инкассаторской машины в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

Из инкассаторской машины, сгоревшей 31 декабря, сотрудники Росинкаса успели забрать 12 млн рублей до её возгорания. По информации собственного источника АН «Между строк», ГАЗ-2705 в ту ночь был на рейсе и перевозил примерно 12 млн рублей.

Около 21:00 инкассаторы попали в аварию у дома номер 21/3 на Северном шоссе, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб носа.

Водитель в результате ДТП потерял сознание. Пока он находился в таком состоянии, на место прибыли инкассаторы и перегрузили деньги в другой автомобиль. Затем они продолжили рейс, оставив коллегу. По прибытии на место аварии сотрудников ГИБДД мужчина очнулся и попытался завести автомобиль, из-за чего начался пожар. После этого на место происшествия пришлось вызывать пожарных МЧС.