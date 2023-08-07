«Моему старшему сыну поставили диагноз “лактазная недостаточность”, и я столкнулась с проблемой, как мне накормить ребёнка». Екатеринбургская предпринимательница с нуля создала российский бренд продуктов на кокосовом молоке Zani

Сегодня особую актуальность приобретает вопрос замещения на российском рынке зарубежных товаров и технологий отечественными. Это связано с санкциями, уходом из страны иностранных компаний и разрывом сложившихся за многие годы логистических цепочек. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы побывали в Екатеринбурге на недавно открывшемся производстве напитков и десертов на кокосовом молоке, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам, и поговорили с создателем бренда Zani Евгенией Заниной об особенностях и перспективах её бизнеса.

Юрист Евгения Занина задумалась об открытии собственного бизнеса ещё в 2016 году, когда её старшему сыну поставили диагноз «лактазная недостаточность».

«Я как мама столкнулась с проблемой — как мне накормить ребёнка. На тот момент в магазинах отсутствовала альтернатива молочным продуктам, а ребёнок, конечно же, привык к йогуртам. Порой растительную продукцию мне приходилось искать на другом конце города. И тогда я подумала, что было бы здорово, чтобы такие продукты были доступны всем в любом месте, где бы ты ни жил», — рассказывает Евгения Занина.

В 2020 году Евгения участвовала в образовательном проекте СОФПП «Мама-предприниматель», после чего решила открыть собственное производство. Она прошла ещё ряд обучающих программ фонда, посвящённых открытию бизнеса, разработке бизнес-плана и построению финансовой модели.

Год назад, летом 2022-го, предпринимательница подписала договор аренды помещения под организацию бизнеса. Большую часть средств на его открытие Евгения взяла из собственных сбережений. По её словам, на запуск производства ей понадобилось около 3 млн рублей. Из них 700 тысяч рублей она привлекла с помощью СОФПП по программе льготных займов, их предпринимательница направила на закупку сырья, приобретение дополнительного оборудования и брендирование. Сегодня компания Zani отгружает 600 кг безлактозной продукции в месяц.

Десертные и питьевые йогурты, а также коктейли на кокосовом молоке Zani можно купить в нескольких крупных сетях продуктовых магазинов Екатеринбурга: «Жизнь Март», «Елисеевский», «Покровский», а также в магазине «Аллергик и Атопик» в Нижнем Тагиле. Ассортимент включает в себя около 20 различных вкусов. Самым популярным товаром являются питьевые йогурты и коктейли в бутылочках, десерты в стаканчиках составляют 10% от общего объёма продаж.

«Изучая тему здорового питания, я узнала про пользу кокосового молока, в котором много витаминов и микроэлементов, поэтому мой выбор остановился на нём. Очень долго я искала технологов, которые помогут составить рецептуру. С ноября по март мы отрабатывали технологию, экспериментировали с текстурой и вкусами. И сейчас нутрициологи дают мне обратную связь, очень многие на постоянной основе рекомендуют нашу продукцию», — рассказывает предпринимательница.

Кокосовая стружка, которая остаётся в процессе приготовления питьевых йогуртов и коктейлей, используется для изготовления десертных йогуртов, а также для выпечки. Таким образом, производство работает безотходно. Сегодня в планах у компании производить полезную кокосовую муку.

«Я очень люблю составлять вкусы. Мы пробовали кокосовые йогурты российского и зарубежного производства , а также узнавали опытным путём, какие вкусы нравятся детям. И на основе отзывов мы составили свою вкусовую линейку. Срок годности продукта 14 дней — это тоже большое достижение для нашего коллектива, мы отработали технологический процесс так, что наша продукция соответствует всем требованиям», — делится опытом разработчик рецептур и технологии производства Алла Рыбалко.

Регулярно в Zani проводят дегустации и дни открытых дверей, этой весной со своей продукцией компания впервые участвовала в выставке по теме нутрициологии. Сейчас товары компании по качеству не уступают зарубежным аналогам, которых, на российском рынке, к слову, не так много, и есть ресурс для его заполнения со стороны отечественных производителей. Но преимущество Zani по сравнению с зарубежными конкурентами, по словам Евгении, более приемлемая цена.

«Крупные торговые сети сегодня готовы сотрудничать с небольшим производством, хотя организация сбыта — процесс небыстрый. А первый магазин, который в нас поверил, — “Сырная лавка”. Именно их покупатели чаще всего обращались за безлактозной продукцией, и сотрудничество с ними дало нам первый толчок к развитию», — делится Евгения Занина.

Закваски для производства компания приобретает в Италии, проблем с поставками на данный момент нет. Тару для продукции (бутылочки и стаканчики) заказывают у российского производителя, а оборудование, на котором работают три штатных сотрудника, закупили в России, Китае и Италии.

На приготовление партии йогуртов уходит около шести часов. Первый этап — получение молока из кокосовой стружки. Далее действия сотрудников зависят от того, что готовят — йогурты или коктейли. Питьевые и десертные йогурты проходят процесс закваски, а коктейли эту стадию пропускают: их варят, остужают и затем убирают в холодильник.

Процесс сквашивания йогуртов происходит в термостате при помощи специальной итальянской закваски для растительного молока. На ночь готовая партия также отправляется в холодильник, утром её качество проверяется, и только после этого йогурты и коктейли отправляются на прилавки.

«Идея Евгении была придумана фактически на кухне, и она долго сама отрабатывала технологию по производству напитков и йогуртов на кокосовом молоке. В августе прошлого года она уже приступила к запуску производства, до этого в ноябре запустила оборудование, и с марта 2023 года её продукция уже появилась на полках магазинов», — рассказывает заместитель директора СОФПП Сергей Кисеев.

Он отмечает, что льготный заём в фонде может получить любой субъект малого и среднего предпринимательства, который соответствует критериям 209-ФЗ и зарегистрирован на территории Свердловской области. Обратиться за поддержкой можно через сайт фонда, позвонить по телефону горячей линии или оформить заявку в личном кабинете. В этом году предпринимателям уже выдан 421 льготный заём на общую сумму более 856 млн рублей. Размеры займов составляют от 100 тысяч до 5 млн рублей сроком на 3 года, ставка соответствует ключевой ставке Банка России.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».